El platense Etcheverry derrotó a Kecmanovic en su debut en el Abierto de Australia

Tomás Etcheverry enfrentará en la segunda ronda al británico Arthur Fery tras batir a serbio Miomir Kecmanovic en su estreno en el Abierto de Australia

El tenista argentino número 62 del mundo, Tomás Martín Etcheverry, derrotó en las primeras horas del domingo al serbio Miomir Kecmanovic en el marco de la primera ronda del Abierto de Australia 2026.

En un partido que duró tres horas y 57 minutos, el oriundo de La Plata venció en seis sets, con un resultado de 6-2, 3-6, 4-6, 6-3 y 6-4, al serbio que ocupa el puesto número 60 del Ranking ATP.

“Venía manejándolo bien y me encontré dos sets a uno abajo. Era una prueba de carácter, estaba enojado porque por tonterías había quedado abajo en el partido y ya no tenía margen de error. Estoy orgulloso de haber podido sacar este partido adelante. Él juega muy bien, tiene buenos golpes. Sabe competir, hace varios años que está acá y nos conocemos mucho” declaró Etcheverry que, en la próxima ronda del certamen enfrentará al británico Arthur Fery.

Por su parte, el número 68 del mundo, Francisco Comesaña, derrotó al estadounidense Patrick Kypson en un partido que duró aproximadamente tres horas.

El oriundo de Mar del Plata venció en cuatro sets, con un resultado de 6-2, 6-3, 3-6 y 6-3, al estadounidense que ocupa el puesto número 116 del Ranking ATP.

El testimonio de Etcheverry tras su debut en el Abierto de Australia

“Fue un buen partido, lo venía llevando bien a pesar de que no tenía las mejores sensaciones. Con lo que tenía, estaba haciendo las cosas más o menos bien y, a partir del tercer set, me jugaron una mala pasada los nervios y se me empezó a calentar todo el cuerpo: cuadriceps, los dos brazos y se me escapó un quiebre. Entonces, empece a buscar formas para relajarme y, en el cuarto set, empece a sentirme bien nuevamente y Kypson también empezó a jugar un poquito mejor y a pegarle mejor con la derecha. Tire unas buenas pelotas que me ayudaron a quebrar en el 4-3” afirmó Comesaña tras la victoria.

Además, el marplatense se refirió a su preparación para este primer Grand Slam del 2026: “Obviamente, uno quiere arrancar de la mejor manera. Hice una muy buena pretemporada con todo el equipo y llegue en muy buena forma a toda la gira que hice asi que quizás por eso me puse un poquito de presión. Tengo que aceptar el nivel que tengo el día que me toca jugar y eso es lo que me llevo de hoy”.

Quien no corrió con la misma fortuna que Etcheverry y Comesaña fue el bonaerense Camilo Ugo Carabelli que perdió 6(5)-7, 1-6 y 2-6 con el húngaro Marton Fucsovics.

En este primer domingo del Australian Open, otros tres argentinos tendrán su presentación: Mariano Navone ante el serbio Hamad Medjedovic, Juan Manuel Cerúndolo ante el local Jordan Thompson y Thiago Tirante ante el australiano Aleksandar Vukic.