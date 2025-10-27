Uno Santa Fe | Ovación | Franco Colapinto

El posteo de Colapinto tras otra decepcionante actuación en México

Franco Colapinto terminó 16º en el GP de México, a tres décimas de su compañero Pierre Gasly. Qué escribió el argentino en sus redes sociales.

Ovación

Por Ovación

27 de octubre 2025 · 11:17hs
El posteo de Colapinto tras otra decepcionante actuación en México

El Gran Premio de México dejó sensaciones encontradas para Franco Colapinto, que terminó 16° en la clasificación final, apenas detrás de su compañero de Alpine, Pierre Gasly, quien lo aventajó por solo tres décimas.

El piloto argentino sorprendió con una estrategia audaz: salió con neumáticos duros desde el inicio de la carrera. “Estuve 50 vueltas arrastrándome; después con cubiertas blandas anduve bien pero ya era demasiado tarde”, comentó Colapinto tras bajarse del monoplaza, dejando en claro que su elección inicial condicionó su rendimiento.

A pesar del resultado, Colapinto no perdió la conexión con sus seguidores y publicó un mensaje en redes sociales: “Carrera larga y frustrante, pero vamos a salir adelante. Gracias a todos los argentinos, lo que gritaban no tiene nombre, los amo. La próxima es la más cerquita de casa: Brasiiiiil”.

El inesperado giro del final

Cuando la carrera parecía dar lugar a una remontada, Colapinto se encontraba segundo de su compañero, con neumáticos nuevos y la posibilidad concreta de superarlo en las últimas vueltas. Sin embargo, la aparición del safety car cambió todo: Carlos Sainz sufrió un despiste y obligó a todos los pilotos a mantener las posiciones, truncando la chance del argentino de adelantar a Gasly.

La situación generó debate. Algunos especialistas consideraron que la neutralización no era estrictamente necesaria, ya que el monoplaza de Sainz estaba en una posición que no interfería directamente con la pista.

Consultado sobre la frustración de no haber podido avanzar una posición más, Colapinto fue sincero: “Sí, seguro lo pasaba. Cien por cien. Llegué a tres décimas”.

A pesar del sabor agridulce, el piloto mira hacia adelante, con la próxima cita en Brasil, mucho más cerca de casa y con la expectativa de que la suerte y la estrategia le den mejores oportunidades para mostrarse en la Fórmula 1.

Franco Colapinto México Pierre Gasly
Noticias relacionadas
nuevo desafio para colapinto: se viene el gp de brasil

Nuevo desafío para Colapinto: se viene el GP de Brasil

franco colapinto en vivo: horario y como ver el gp de mexico de la formula 1

Franco Colapinto en vivo: horario y cómo ver el GP de México de la Fórmula 1

gran premio de mexico: colapinto quedo en el puesto 19 de la fp3

Gran Premio de México: Colapinto quedó en el puesto 19 de la FP3

franco colapinto despedazo a paul aron y su renovacion con alpine es inminente

Franco Colapinto "despedazó" a Paul Aron y su renovación con Alpine es inminente

Lo último

Atlético de Madrid y una visita de riesgo frente al Betis

Atlético de Madrid y una visita de riesgo frente al Betis

Boca visita a Barracas Central obligado a no perder para meterse en playoffs

Boca visita a Barracas Central obligado a no perder para meterse en playoffs

Hernán Indiecito Solari, el recuerdo eterno que sigue latiendo en Unión

Hernán "Indiecito" Solari, el recuerdo eterno que sigue latiendo en Unión

Último Momento
Atlético de Madrid y una visita de riesgo frente al Betis

Atlético de Madrid y una visita de riesgo frente al Betis

Boca visita a Barracas Central obligado a no perder para meterse en playoffs

Boca visita a Barracas Central obligado a no perder para meterse en playoffs

Hernán Indiecito Solari, el recuerdo eterno que sigue latiendo en Unión

Hernán "Indiecito" Solari, el recuerdo eterno que sigue latiendo en Unión

Batacazo de LLA en provincia de Buenos Aires: Santilli le ganó por menos de un punto a Taiana

Batacazo de LLA en provincia de Buenos Aires: Santilli le ganó por menos de un punto a Taiana

Kevin De Bruyne sufrió una grave lesión y no jugará hasta 2026

Kevin De Bruyne sufrió una grave lesión y no jugará hasta 2026

Ovación
La sangría no se detiene: cuántos técnicos dejaron su cargo en el año tras la salida de Kily González de Platense

La sangría no se detiene: cuántos técnicos dejaron su cargo en el año tras la salida de Kily González de Platense

Hernán Indiecito Solari, el recuerdo eterno que sigue latiendo en Unión

Hernán "Indiecito" Solari, el recuerdo eterno que sigue latiendo en Unión

Unión, expectante: en Perú se insiste en el interés de Alianza Lima por Junior Marabel

Unión, expectante: en Perú se insiste en el interés de Alianza Lima por Junior Marabel

El posteo de Colapinto tras otra decepcionante actuación en México

El posteo de Colapinto tras otra decepcionante actuación en México

Todo el programa del Oficial Prefederal, el cuadrangular repechaje y la A2

Todo el programa del Oficial Prefederal, el cuadrangular repechaje y la A2

Policiales
Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

Escenario
Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"