El posteo de Colapinto tras otra decepcionante actuación en México

Franco Colapinto terminó 16º en el GP de México, a tres décimas de su compañero Pierre Gasly. Qué escribió el argentino en sus redes sociales.

El Gran Premio de México dejó sensaciones encontradas para Franco Colapinto , que terminó 16° en la clasificación final, apenas detrás de su compañero de Alpine , Pierre Gasly , quien lo aventajó por solo tres décimas.

El piloto argentino sorprendió con una estrategia audaz: salió con neumáticos duros desde el inicio de la carrera. “Estuve 50 vueltas arrastrándome; después con cubiertas blandas anduve bien pero ya era demasiado tarde”, comentó Colapinto tras bajarse del monoplaza, dejando en claro que su elección inicial condicionó su rendimiento.

A pesar del resultado, Colapinto no perdió la conexión con sus seguidores y publicó un mensaje en redes sociales: “Carrera larga y frustrante, pero vamos a salir adelante. Gracias a todos los argentinos, lo que gritaban no tiene nombre, los amo. La próxima es la más cerquita de casa: Brasiiiiil”.

El inesperado giro del final

Cuando la carrera parecía dar lugar a una remontada, Colapinto se encontraba segundo de su compañero, con neumáticos nuevos y la posibilidad concreta de superarlo en las últimas vueltas. Sin embargo, la aparición del safety car cambió todo: Carlos Sainz sufrió un despiste y obligó a todos los pilotos a mantener las posiciones, truncando la chance del argentino de adelantar a Gasly.

La situación generó debate. Algunos especialistas consideraron que la neutralización no era estrictamente necesaria, ya que el monoplaza de Sainz estaba en una posición que no interfería directamente con la pista.

Consultado sobre la frustración de no haber podido avanzar una posición más, Colapinto fue sincero: “Sí, seguro lo pasaba. Cien por cien. Llegué a tres décimas”.

A pesar del sabor agridulce, el piloto mira hacia adelante, con la próxima cita en Brasil, mucho más cerca de casa y con la expectativa de que la suerte y la estrategia le den mejores oportunidades para mostrarse en la Fórmula 1.