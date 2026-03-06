Uno Santa Fe | Ovación | Franco Colapinto

Franco Colapinto terminó 18º en la Práctica Libre 2 del Gran Premio de Australia

El piloto argentino no tuvo una buena clasificación y finalizó 18º. Su compañero en Alpine, Pierre Gasly terminó 16º

6 de marzo 2026 · 08:38hs
Franco Colapinto finalizó 18º en la segunda práctica libre del Gran Premio de Australia.

Franco Colapinto finalizó 18º en la segunda práctica libre del Gran Premio de Australia.

Franco Colapinto terminó su participación en el decimoctavo en la Práctica Libre 2 del Gran Premio de Australia, correspondiente a la primera fecha del calendario de la Fórmula 1.

Colapinto finalizó 18º en la segunda práctica libre

Los pilotos de Alpine, Franco Colapinto y Pierre Gasly, terminaron en dentro del pelotón de las últimas posiciones (18° y 16° respectivamente) en lo que fue la segunda sesión libre en Melbourne.

El tiempo del argentino fue de 1:22.619 mientras que el del francés de 1:22.167, con una diferencia de 452 milésimas entre sus monoplazas.

Además, el líder de la práctica fue Oscar Piastri con McLaren, que paró el cronómetro con un 1:19.729 sobre el final del entrenamiento, superando a ambos Mercedes que hicieron P2 y P3: Kimi Antonelli y George Russell.

La acción en pista continúa este viernes a las 22:30 (Arg) con la FP3. La clasificación será este sábado a las 02:00, mientras que el Gran Premio se largará el domingo a la 01:00.

Franco Colapinto práctica Australia
