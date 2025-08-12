Uno Santa Fe | Ovación | PSG

El PSG y Tottenham definen la Supercopa europea en Italia

Este miércoles desde las 16, PSG enfrentará a Tottenham, en la final de la Supercopa de Europa que se jugará en la ciudad de Údine, Italia

12 de agosto 2025 · 11:37hs
El PSG y Tottenham definen la Supercopa europea en Italia

El Paris Saint-Germain de Francia (PSG) y el Tottenham de Inglaterra se enfrentarán este miércoles para definir al nuevo campeón de la Supercopa de Europa.

El encuentro se podrá ver a partir de las 16 por Fox Sports, ESPN y Disney +, y se llevará a cabo en el Bluenergy Stadium de la ciudad de Údine, en Italia, que tiene capacidad para casi 26 mil espectadores. El árbitro designado fue el portugués Joao Pinheiro, mientras que en el VAR estarán los alemanes Marco Fritz y Bastian Dankert, junto con el francés Jérome Brisard.

El PSG, que es dirigido por el español Luis Enrique, viene de tener una temporada verdaderamente histórica, en la que ganó la Ligue 1, la Copa de Francia, la Supercopa de Francia y la UEFA Champions League, en la que goleó 5-0 al Inter de Milán en la final.

LEER MÁS: La FIFA combatirá en el mercado de pases el traspaso de jugadores entre clubes de un mismo propietario

De todas maneras, el equipo de la capital francesa viene de sufrir un durísimo golpe en la final del Mundial de Clubes, donde cayó 3-0 ante el Chelsea de Inglaterra pese a haber llegado como el gran candidato.

El Tottenham, por su parte, se ganó el derecho a disputar la Supercopa de Europa gracias a su título en la UEFA Europa League.

Esta consagración además le permitió salvar la temporada, ya que le dio la clasificación a la nueva edición de la UEFA Champions League.

El equipo inglés tendrá entre sus titulares al defensor argentino Cristian “Cuti” Romero, quien finalmente continuaría en el club pese a que sonó muy fuerte para reforzar al Atlético Madrid de España.

Probables formaciones

Paris Saint-Germain: Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.

Tottenham: Guglielmo Vicario; Djed Spence, Micky van de Ven, Cristian Romero, Pedro Porro; Mohammed Kudus, Joao Palhinha, Pape Sarr, Rodrigo Bentancur, Brennan Johnson; Richarlison. DT: Thomas Frank.

Estadio: Bluenergy Stadium (Ita)

Árbitro: Joao Pinheiro (Por)

VAR: Marco Fritz (Ale), Bastian Dankert (Ale) y Jérome Brisard (Fra)

Hora de inicio: 16.

Televisan: Fox Sports, ESPN y Disney +

PSG Tottenham Supercopa
Noticias relacionadas
Vecinal Gálvez recibirá en Sauce Viejo a Academia Cabrera este miércoles por el Torneo Apertura Marcos Méndez que organiza la Liga Santafesina.

La Liga Santafesina tendrá mucha actividad durante la semana

garnacho otra vez en el foco de los hinchas de manchester united

Garnacho otra vez en el foco de los hinchas de Manchester United

colon (sj) sumo al base cristian zenclussen para el prefederal

Colón (SJ) sumó al base Cristian Zenclussen para el Prefederal

la seleccion argentina de beach handball es campeon del mundo

La Selección Argentina de beach handball es campeón del mundo

Lo último

Guille Cantero fue condenado por extorsiones y ya suma 139 años de prisión

Guille Cantero fue condenado por extorsiones y ya suma 139 años de prisión

Russo recuperó a tres probables titulares de Boca para visitar a Independiente Rivadavia

Russo recuperó a tres probables titulares de Boca para visitar a Independiente Rivadavia

Bayer Leverkusen acelera para incorporar a Ezequiel Fernández

Bayer Leverkusen acelera para incorporar a Ezequiel Fernández

Último Momento
Guille Cantero fue condenado por extorsiones y ya suma 139 años de prisión

Guille Cantero fue condenado por extorsiones y ya suma 139 años de prisión

Russo recuperó a tres probables titulares de Boca para visitar a Independiente Rivadavia

Russo recuperó a tres probables titulares de Boca para visitar a Independiente Rivadavia

Bayer Leverkusen acelera para incorporar a Ezequiel Fernández

Bayer Leverkusen acelera para incorporar a Ezequiel Fernández

La Liga Santafesina tendrá mucha actividad durante la semana

La Liga Santafesina tendrá mucha actividad durante la semana

Garnacho otra vez en el foco de los hinchas de Manchester United

Garnacho otra vez en el foco de los hinchas de Manchester United

Ovación
Malena Santillán logró medalla de oro en Asunción del Paraguay

Malena Santillán logró medalla de oro en Asunción del Paraguay

Lo que dejó en números el debut de Solari con Unión

Lo que dejó en números el debut de Solari con Unión

Unión sacó pecho por dos canteranos convocados a la Selección Argentina Sub 16

Unión sacó pecho por dos canteranos convocados a la Selección Argentina Sub 16

Colón piensa en San Telmo con una vuelta y otra vez, varias bajas

Colón piensa en San Telmo con una vuelta y otra vez, varias bajas

La Liga Santafesina tendrá mucha actividad durante la semana

La Liga Santafesina tendrá mucha actividad durante la semana

Policiales
B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Cayó Pan Casero, el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Cayó "Pan Casero", el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: Argentina siempre me ha abrazado

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: "Argentina siempre me ha abrazado"