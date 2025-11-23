El Puma Martínez cayó ante Bam Rodríguez y perdió el título supermosca de AMB

El boxeador argentino Fernando Puma Martínez perdió su invicto al caer por KO ante Jesse Bam Rodríguez y a la vez se quedó sin la corona

Fernando 'Puma' Martínez no pudo con Jesse 'Bam' Rodríguez y cayó por nocaut en el décimo asalto de la pelea por la unificación de los títulos supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo, Organzación Mundial de Boxeo y Consejo Mundial de Boxeo.

De esta forma perdió su invicto, que ascendía a 18-0 (9KO) y el cetro de la AMB, a su vez, Argentina se quedó sin campeones mundiales en la disciplina. El duelo formó parte de la cartelera principal de The Ring IV, velada disputada en el ANB Arena de Riad, Arabia Saudita.

El duelo de campeones invictos comenzó de forma pareja en el primer round, con el Pumita yendo al frente y buscando romper la guardia de Bam, pero conforme el tiempo avanzaba el estadounidense de ascendencia mexicana se posicionaba de mejor forma y conectaba con más claridad, logrando también esquivar los envites del argentino.

Para el cuarto asalto, el ahora triple campeón aprovechó el cansancio de su oponente y demostró porque es uno de los mejores boxeadores del mundo frente a un Puma que acusaba molestias en su notablemente dañada nariz.

Sabiéndose inferior en las tarjetas, el pugilista del barrio de La Boca fue al frente y a pesar de haber conectado buenos golpes cuando Bam bajaba la guardia para atacar, cayó noqueado por primera vez en su carrera, dejando ir tanto el invicto como el cinturón de la AMB.