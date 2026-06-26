La comunidad venezolana en la capital provincial vive horas de conmoción tras el doble terremoto que dejó cientos de muertos, más de 4.300 heridos y miles de desaparecidos. Ibaciber Pérez contó la desesperación que sintió al no poder comunicarse con su familia, pidió acelerar la asistencia internacional y convocó a una misa por las víctimas.

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Angustia, desesperación y un pedido de ayuda: el drama de los venezolanos radicados en Santa Fe tras el devastador terremoto

La tragedia que golpeó a Venezuela tras los dos potentes terremotos mantiene en vilo no solo a quienes permanecen en las zonas afectadas, sino también a miles de venezolanos que residen en distintos países.

Con cientos de muertos muertos, más de 4.300 heridos y miles de desaparecidos , las tareas de rescate continúan entre edificios derrumbados, cortes de energía y severos problemas en las comunicaciones, mientras la ayuda internacional comienza a llegar a las zonas más castigadas.

En Santa Fe, Ibaciber Pérez, integrante de la comunidad venezolana radicada en la ciudad, relató la angustia que vivió durante las primeras horas posteriores al desastre, cuando no lograba establecer contacto con sus familiares.

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"Realmente estamos viviendo momentos muy difíciles", afirmó al describir el impacto que generó la noticia entre los venezolanos que viven lejos de su país.

La mujer sostuvo que el terremoto encuentra a Venezuela en una situación de extrema vulnerabilidad. "En medio de la desgracia que ya vive nuestro país por toda la escasez y la decadencia que ha vivido Venezuela, llega esto. Nos agarró de sorpresa", expresó en declaraciones a Telefé Santa Fe.

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Según explicó, el deterioro de la infraestructura acumulado durante años dificulta aún más las tareas de rescate. "Es un país que no está preparado para lo que está viviendo. Más de 27 años de decadencia de las infraestructuras hacen que el rescate y la búsqueda de los sobrevivientes sean mucho más difíciles", lamentó.

Una noche sin noticias y el alivio de escuchar a su familia

Pérez contó que conoció la noticia a través de la televisión argentina, ya que durante varias horas fue imposible comunicarse con Venezuela.

"Nos enteramos por las noticias porque en Venezuela no nos podíamos comunicar con nuestros familiares. No había señal, no había luz. Entonces se hace más angustiante todavía querer saber cómo están mis familiares en Caracas y no poder saberlo", recordó.

Describió esas horas como una verdadera pesadilla. "Ha sido una noche terrible, sin poderme comunicar", dijo.

El alivio llegó recién al día siguiente, cuando finalmente recibió una llamada de sus familiares.

"Se comunicaron ellos y me dijeron: 'Estamos bien, gracias a Dios nuestro edificio no se derrumbó, pero el de los vecinos sí. Muchos amigos quedaron aplastados'", relató conmovida.

A partir de ese contacto comenzó a conocer la dimensión de la tragedia que atraviesa el país.

"La misma gente rescata con sus propias manos"

Uno de los aspectos que más conmueve a Ibaciber es la falta de recursos para enfrentar una catástrofe de semejante magnitud.

Con la voz quebrada, contó que son los propios vecinos quienes intentan salvar vidas entre los escombros.

"No tenemos las maquinarias para acudir ni a lo más mínimo. La misma gente, con sus manos, está tratando de rescatar lo que más puede", expresó.

"Estas son horas cruciales, hay que actuar con rapidez y Venezuela no estaba preparada para esto", advirtió, al tiempo que destacó el envío de ayuda humanitaria por parte de distintos países.

Solidaridad desde Santa Fe y un pedido para colaborar de manera segura

Tras confirmar que su familia estaba fuera de peligro, la comunidad venezolana comenzó a organizarse para ayudar a las víctimas.

Según contó Pérez, desde la Municipalidad de Santa Fe se pusieron a disposición para colaborar, mientras que numerosos vecinos se comunicaron ofreciendo alimentos, medicamentos y otros insumos.

Sin embargo, explicó que actualmente no existe una vía directa y segura para enviar donaciones desde Santa Fe hacia Venezuela, por lo que pidieron actuar con responsabilidad.

"No podemos pedirle a la sociedad que nos ayude a recolectar alimentos o medicamentos porque no tenemos la vía para enviarlos", explicó.

En ese sentido, indicó que las organizaciones de venezolanos radicadas en Buenos Aires coordinaron acciones junto al Gobierno porteño y recomendaron canalizar la ayuda económica a través de las cuentas oficiales habilitadas por la Cruz Roja Venezolana, ACNUR y Cáritas, entidades que ya trabajan sobre el terreno asistiendo a los damnificados.

"A todas las personas que nos llaman para colaborar les pedimos que lo hagan directamente con esas organizaciones", señaló.

Un llamado para que la ayuda llegue cuanto antes

Al finalizar la entrevista, Ibaciber agradeció el acompañamiento recibido en Santa Fe y realizó un pedido urgente a la comunidad internacional.

"Hoy estamos simplemente pidiendo que llegue pronto la ayuda, que llegue rápido, que se movilicen rápido para que la ayuda llegue a Venezuela", manifestó.

Además, invitó a participar de una misa en la Catedral Metropolitana de Santa Fe para rezar por las víctimas del terremoto.

"Pedimos una misa por todas esas personas desaparecidas y por todos los muertos. Invitamos a todos los que puedan acompañarnos este sábado a las 19 en la Catedral", concluyó.