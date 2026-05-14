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Crecieron los embalsados en la Setúbal: ultiman los detalles para la remoción de la vegetación acuática

La masa de vegetación quedó retenida en los pilares del Puente Colgante, el Oroño y los pilotes del ex ferrocarril. El repunte del río Paraná arrastró los camalotes que ahora bloquean la navegación. Este jueves se definieron los detalles para iniciar un operativo de remoción con lanchas y ganchos especiales.

14 de mayo 2026 · 20:30hs
Crecieron los embalsados en la Setúbal: ultiman los detalles para la remoción de la vegetación acuática

Crecieron los embalsados en la Setúbal: ultiman los detalles para la remoción de la vegetación acuática

La laguna Setúbal vuelve a ser escenario de un fenómeno natural que pone en alerta a las autoridades y usuarios del río. Los embalsados de vegetación acuática quedaron atrapados en la desembocadura de la laguna, concentrándose principalmente sobre el pilar este del Puente Colgante, el viaducto Oroño y los antiguos pilotes ferroviarios frente al Faro de la Costanera Oeste.

El fenómeno está directamente relacionado con el actual repunte del sistema hídrico del río Paraná. La corriente empuja grandes bloques de camalotes y otras especies flotantes que, al encontrarse con las estructuras fijas de los puentes, se compactan formando una barrera natural de grandes dimensiones.

LEER MÁS: Se consolidó un nuevo embalsado en la laguna Setúbal luego de varias semanas de crecida del río Paraná

embalsado 2
Imagen del embalsado formado sobre el pilote este del Puente Colgante.

Imagen del embalsado formado sobre el pilote este del Puente Colgante.

Riesgos estructurales y navegación bloqueada

La acumulación de esta "isla" de vegetación no es solo un problema visual, sino que genera complicaciones operativas y de seguridad:

Presión sobre los puentes: la fuerza de la corriente empuja la masa vegetal contra las pilas de los puentes Colgante y Oroño, generando una presión constante que preocupa por potenciales daños estructurales.

Navegación interrumpida: el ingreso norte a la laguna ha quedado virtualmente clausurado para embarcaciones deportivas, veleros y kayaks, afectando una zona de intenso uso recreativo.

Antecedentes: en 2023, una situación similar requirió semanas de trabajo para normalizar la circulación en el espejo de agua tras la recuperación del caudal luego de la sequía histórica.

Operativo conjunto con el Ejército

Ante la magnitud del embalsado, la Municipalidad de Santa Fe decidió no actuar en solitario. Este jueves al mediodía, autoridades locales mantuvieron una reunión clave con jefes del Ejército Argentino para ultimar un convenio de colaboración.

El plan de trabajo consistirá en:

Sectores de intervención: se trabajará simultáneamente en la zona de los pilotes ferroviarios y debajo de los puentes.

Logística: se utilizarán lanchas, gomones y herramientas de enganche específicas para "disociar" los bloques de vegetación.

Desplazamiento: una vez desprendidos, los camalotes serán guiados por la corriente hacia aguas abajo para evitar que vuelvan a encallarse en zonas urbanas.

Desde el Palacio Municipal indicaron que el convenio está en su etapa final y que los trabajos de remoción comenzarán a la brevedad para liberar el paso y proteger los emblemas arquitectónicos de la ciudad.

embalsados Laguna Setúbal vegetación Santa Fe navegación
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