Scaloni, sobre Cabo Verde: "Es un buen equipo y no están acá de casualidad"

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, no subestimó a Cabo Verde y aseguró que habrá que cuidarse porque ahora el que pierde "se va a casa"

El entrenador de la Selección Argentina , Lionel Scaloni , no subestimó a Cabo Verde y aseguró que habrá que cuidarse porque ahora el que pierde "se va a casa".

"Es un equipo que no ha perdido (Cabo Verde). Con Arabia Saudita mereció ganar y con España pudo soportar aunque sufrió. Al final pasaron ellos y es un buen equipo, no están de casualidad", expresó el entrenador sobre el rival.

Scaloni también remarcó la dificultad que tendrán los cruces de eliminación directa del Mundial y advirtió que cada detalle será determinante: "Es un encuentro donde el margen se achica y el que se equivoca y pierde se vuelve a casa", afirmó.

Lionel Scaloni, en la conferencia de la Selección

En ese sentido, el entrenador argentino destacó la paridad que observó a lo largo del torneo y anticipó un compromiso exigente para su equipo: "No nos va a ser fácil. He visto otros partidos muy reñidos y con mucho nivel, por lo que va a ser complicado".

Scaloni también hizo referencia al acompañamiento que recibe la Selección argentina en cada presentación y explicó que el apoyo popular representa una motivación extra para sus dirigidos: "No sé si esta Selección transmite algo más pero el apoyo nos da un plus y los jugadores son hinchas jugando con la camiseta. Es un refuerzo, no es una presión, y esperamos eso".

"CABO VERDE NO ESTÁ ACÁ DE CASUALIDAD"



Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa y analizó al próximo rival de la Selección Argentina en los 16vos de final del Mundial. pic.twitter.com/1nJaoOU8uU — TyC Sports (@TyCSports) July 2, 2026

Consultado por la producción ofensiva del equipo y la dependencia de Lionel Messi en la definición, sostuvo: "Más allá de hacer figura a un arquero hemos tenido situaciones. Me encantaría que repartamos goles con todo el equipo pero mientras funcione Messi como un delantero más del equipo, servirá para ganar".

Sobre el formato de eliminación directa, consideró que no modifica demasiado la preparación: "El formato es solo un partido más. No es que haya cambiado considerablemente. Si que es verdad que se hace duro y largo pero no cambia mucho".

Al analizar a los principales candidatos al título, mencionó: "México la vi, Colombia está muy bien, España. Portugal. Inglaterra también va a estar ahí. Si bien lo que hizo Francia es admirable, hay varios equipos que pueden meterse en la pelea".

Respecto a las altas temperaturas, restó importancia a una posible ventaja o desventaja: "No sé si cambia el calor. Jugas techado y también jugar a cielo abierto pero de noche también hace calor. Los sufriremos los dos y jugaremos como lo tenemos que jugar".

Por último, descartó prestar atención a las versiones que circulan sobre un supuesto favoritismo de la FIFA hacia Argentina: "No leo las redes sociales y ya está. No me entero de esas cosas que dicen porque es algo chiquito que se hace grande", concluyó.