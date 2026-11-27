Secuestraron cables, picaportes, placas de cementerio y otros elementos de interés para causas penales. Los operativos estuvieron a cargo de la Secretaría Gestión de Registros, con la colaboración de la Policía y la Municipalidad de Santa Fe. “Estas acciones son un golpe al delito que tanto molesta a los santafesinos”, señalaron las autoridades.

La Secretaría Gestión de Registros, dependiente del Ministerio de Gobierno e Innovación, inspeccionó este viernes siete chatarrerías de la ciudad de Santa Fe junto con la Policía y la Municipalidad. Durante los procedimientos, de los que participó la Policía de Investigaciones (PDI), se incautaron elementos que podrían haber sido robados.

Los operativos se realizaron en distintas zonas de la ciudad, en el marco de diversas causas penales. Desde principios de 2024, el Gobierno provincial intensificó los controles en chatarrerías, locales de venta de autopartes y desarmaderos, con el objetivo de prevenir la sustracción de vehículos, autopartes y materiales no ferrosos.

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La vocera del Gobierno Provincial, Virginia Coudannes, explicó que el objetivo es “dar un golpe al delito que molesta a los vecinos, como el robo de cables, metales y picaportes”. También señaló que los locales fueron clausurados porque “estas personas no pueden demostrar la trazabilidad de los materiales que encontramos”.

En ese sentido, Coudannes afirmó que el Gobierno de Santa Fe “encara un plan de seguridad muy sólido, que se ocupa de los delitos, el robo, el hurto y la tentativa de robo”. Además, sostuvo que estas acciones “son un golpe al delito que tanto nos molesta”.

La Provincia inspeccionó y clausuró siete chatarrerías en Santa Fe e incautó elementos de posible origen ilegal

El control de la venta ilegal

El secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, señaló que lo importante es “controlar a quien compra lo robado”, porque, según dijo, “si no hay quien compra robado, no hay quien roba”. Aseguró que el Gobierno Provincial irá “tras cada comercio que se dedique a la compra y venta de estos materiales”.

El funcionario explicó que los procedimientos incluyen controles administrativos para verificar si los locales están habilitados y comprobar la trazabilidad de los elementos que comercializan. “Encontramos metales con marcas de quema para eliminar pruebas de origen, cables de telefonía identificables, placas de cementerio, caños de gas, picaportes quebrados, medidores de gas y elementos de bomberos o de espacios públicos”, detalló.

Regularización

Los elementos secuestrados se trasladan a la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) y luego son decomisados para evitar que vuelvan al mercado ilegal.

La clausura puede ser municipal o provincial. “Desde el inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro controlamos las chatarrerías para que quienes trabajan de manera honesta se regularicen”, afirmó Figueroa Escauriza. Según indicó, más de 60 locales ya se inscribieron. “Queremos que quienes estén fuera de la regularidad se pongan en regla y no compren lo robado. Es poner un límite para que la gente no robe. Si no roba, no molesta al vecino y, si no molesta al vecino, todos vivimos en paz”, sostuvo el funcionario, que también estuvo acompañado por Gerardo Rodríguez, Director Provincial del Registro de Desarmaderos.

Por último, el subsecretario de Control de la Municipalidad de Santa Fe, Juan Martín Gómez Ayet, consideró “sumamente importantes” estos operativos y valoró el trabajo conjunto entre la Provincia y el Municipio para atender “el malestar que tienen los vecinos” que sufren robos de materiales en sus domicilios.