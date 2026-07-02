El Regional del Litoral regresa con una fecha clave este sábado

Por la fecha 9 del Top 10 del interuniones litoraleño, CRAI visitará al puntero Estudiantes en Paraná, mientras que en Sauce Viejo, Santa Fe Rugby recibirá a Old Resian

Tras dos fines de semana sin competencia, por la ventana oportunamente dispuesta y por la disputa del Torneo del Interior retorna la acción en el certamen interuniones. Se retoma este fin de semana la 26° edición del Torneo Regional del Litoral de rugby que organizan las uniones de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos.

En el Top 10 se destaca el cruce que animarán CRAI con Estudiantes de Paraná en el Parque Urquiza. Por su parte, Santa Fe Rugby, será anfitrión de Old Resian en Sauce Viejo . En el segundo nivel, Universitario jugará con Provincial, y La Salle Jobson se presentará en San Nicolás.

Como consecuencia de ponerse en marcha el Nations Championship, en el que jugarán Los Pumas con Escocia en la provincia de Córdoba, los encuentros litoraleños darán comienzo a las 14.15, algo que se volverá a repetir en los tres encuentros subsiguientes que afronte el representativo nacional.

En el sector principal del Regional

El Top 10 del Regional del Litoral regresa a la acción con la disputa de la última fecha de la primera rueda con cotejos más que atractivos y desafiantes para los elencos de la Unión Santafesina de Rugby. A partir de las 14.15, en la sección central ubicada en el Parque Urquiza, CRAI visitará a Estudiantes de Paraná con el arbitraje del santafesino Joaquín Zapat. Los Gitanos viene de caer de local frente a Gimnasia y Esgrima en la compulsa litoraleña, y de perder en la provincia de Tucumán ante Natación y Gimnasia por el Interior.

El caso de Estudiantes de Paraná es muy diferente. Los dirigidos por Pedro Fontanetto viene de ganarle a Jockey de Venado Tuerto por 37 a 15 en el sur santafesino y son los punteros del certamen litoraleño, mientras que por el Torneo del Interior consiguieron vencer a Urú Curé de Río Cuarto por 30 a 17.

Por su parte, en Sauce Viejo, a partir de las 14.15, Santa Fe Rugby recibirá a Old Resian de Rosario con el arbitraje del entrerriano Juan Moyano. Los dirigidos por Ignacio Carballo vienen de empatar con Rowing en la Tortuguita por el interuniones, mientras que cayeron el fin de semana pasado ante Universitario de Córdoba por 50 a 40 por el certamen organizado por la UAR.

Santa Fe Rugby, de gran campaña, será anfitrión de Old Resian en Sauce Viejo.

En Fisherton, Jockey Club de Rosario se medirá con Universitario de Rosario con el arbitraje de Juan Ignacio Vega, mientras que en barrio Las Delicias, Duendes se cruzará con Jockey Club de Venado Tuerto con el control del santafesino Mateo Ciaccio. En el Parque de la Independencia, Gimnasia y Esgrima de Rosario será anfitrión del Paraná Rowing Club bajo el arbitraje del rosarino Carlos Poggi.

La tabla de posiciones en los dos niveles

La tabla de posiciones se encuentra del siguiente modo: Estudiantes de Paraná 31; Santa Fe Rugby27, Duendes RC 25, Gimnasia y Esgrima de Rosario 24, CRAI 23, Jockey de Rosario 19, Paraná Rowing 18, Universitario de Rosario 17, Old Resian 13 y Jockey de Venado Tuerto 12.

En relación a la octava fecha de la Segunda División, Universitario jugará con Provincial de Rosario en barrio Las Delicias con el control del santafesino Facundo Puntillo, y en Fisherton, CRAR de Rafaela visitará a Caranchos con el arbitraje de Agustín Suárez Silva. En el polideportivo de la ruta provincial 70, Alma Juniors de Esperanza se medirá con Gimnasia y Esgrima de Pergamino con el arbitraje del santafesino Alfredo Fun.

En el quincho de la ruta 18, ubicado en Sauce Montrull, Tilcara se medirá con Gimnasia de Pergamino (el entrerriano Fernando Sánchez), Cha Roga Club será anfitrión de Los Pampas de Rufino en Santo Tomé (el rafaelino Nicolás Barraza), y en la provincia de Buenos Aires, La Salle Jobson visitará a Regatas & Belgrano de San Nicolás con el control de Tadeo Hereñú.

Las posiciones se encuentran de este modo: Logaritmo 34, CRAR de Rafaela 27; Alma Juniors de Esperanza, Caranchos y Provincial de Rosario 26; Universitario de Santa Fe 25, Tilcara 14, Los Pampas de Rufino 12, Regatas & Belgrano de San Nicolás 11, La Salle Jobson 8, Gimnasia y Esgrima de Pergamino 7, Cha Roga Club 0.