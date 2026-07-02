Atlético Paraná venció a Patronato y se quedó con la Copa Túnel Subfluvial

El Gato derrotó como local 2 a 1 a Patronato y se impuso 4 a 2 en la serie, para quedarse con la segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial

Atlético Paraná le ganó por 2 a 1 a Patronato (global de 4 a 2) y se quedó con la segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial, certamen que organizan de manera conjunta la Liga Paranaense de Fútbol y su similar de Santa Fe. Enzo Galli abrió el marcador para el Santo en el Estadio Pedro Mutio, pero el Rojiblanco lo dio vuelta con las conquistas de Ignacio Mitre, autor de los dos goles en la id, y Josúe Correa.

Atlético Paraná se consagró campeón de la segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial, el certamen que une a la Liga Paranaense de Fútbol con la Liga Santafesina. En la gran final de vuelta, disputada en el estadio Pedro Mutio, el Decano derrotó 2-1 a Patronato y celebró el título ante su gente con la esperada vuelta olímpica. Los goles del campeón fueron convertidos por Juan Ignacio Mitre y Josué Correa, mientras que Enzo Galli marcó el descuento para Patronato. El resultado global fue por 4 a 2 para el Gato.

El primer tiempo fue un duelo de trámite parejo. El dueño de casa logró convertir promediando la etapa, pero el tanto fue anulado por falta al arquero Rojinegro, Matías Caballero.

Cuando restaban pocos minutos para finalizar el primer tiempo, llegó el tanto que empardó la historia global. Iban 40 minutos cuando Benjamín Bravo ejecutó un tiro libre desde el sector derecho hacia el límite del área chica, donde Enzo Galli le ganó en las alturas a su marcador y con un fuerte cabezazo marcó el 1 a 0 para el Santo en el partido y el 2 a 2 en la serie.

Sin embargo, cuando los equipos se reacomodaban tras el descanso, Bartolomé Velázquez llegó tarde a un intento de rechazo y enganchó a un rival adentro de su área. Juan Ignacio Mitre, el goleador de la serie, se hizo cargo del penal y decretó el empate en el partido con un disparo alto. Iban 4 minutos y la ventaja volvía a ser del Rojiblanco.

En la gran final de vuelta, disputada en el estadio Pedro Mutio, el Decano derrotó 2-1 a Patronato.

Nuevamente abajo en la serie, el cuadro visitante empezó a hacerse el protagonista del partido, manejando la pelota y llevando por delante al anfitrión, que se replegó para cerrarle los caminos. La estupenda actuación del arquero Giuliano Bourdet, sumado a la ineficacia ofensiva no le permitían al elenco comandado por Leonardo Ferrero llegar al gol.

El Gato supo soportar el envión de su adversario y logró bajarle el ritmo al partido hasta que dio el zarpazo de gracias. A los 34 minutos, desde un córner desde la izquierda ejecutado por Uriel Perpetto al área chica, Lautaro Martínez se anticipó a su marca y al arquero para marcar el segundo tanto y sentenciar la serie.

Los minutos pasaron y todo fue felicidad para el equipo dirigido por Nicolás Suárez, que se consagró como un merecido campeón.

Síntesis

Atlético Paraná 2- Patronato 1

Atlético Paraná 2: Giuliano Bourdet, Lautaro Martínez, Josué Correa, Lucas Milocco, Martín Aruga; Francisco Giaccio, Gabriel Pross, Uriel Perpetto; Tomás Albornoz; Juan Ignacio Mitre y Marcos Rodríguez. DT: Nicolás Suárez.

Patronato 1: Matías Caballero; Tomás Jumilla, Francisco Lencinas, Enzo Galli, Bartolomé Velázquez; Benjamín Bravo, Luciano Pacco, Ignacio Giacinti, Luciano Strey; Leandro Ilari y Valentín Villarreal. DT: Leonardo Ferrero.

Goles: 40' Galli (P); 49' Mitre -de penal- (AP), 79' Martínez (AP)

Árbitro: Maximiliano Manduca.

Estadio: Pedro Mutio.