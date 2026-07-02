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Unión oficializó la venta de Rafael Profini y dio a conocer los detalles de la operación

El volante continuará su carrera en el Kharkiv FC de Ucrania. El club informó el monto de la transferencia, la forma de pago y el porcentaje que conservará de una futura venta del futbolista.

Ovación

Por Ovación

2 de julio 2026 · 10:23hs
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Unión oficializó la venta de Rafael Profini y dio a conocer los detalles de la operación

Unión hizo oficial este jueves la transferencia de Rafael Profini al Kharkiv FC de Ucrania y, a través de un comunicado, brindó precisiones sobre una de las operaciones más importantes concretadas por la institución en el actual mercado de pases.

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El mediocampista, formado en las divisiones inferiores rojiblancas, continuará su carrera en el fútbol europeo luego de cerrarse una negociación que le garantizará al club un importante ingreso económico en los próximos meses.

Cómo se pagará la transferencia a Unión de Profini

Según informó Unión, la operación se realizó por un monto neto de 1.800.000 dólares, dinero que será abonado en tres cuotas iguales de 600.000 dólares.

El cronograma de pagos previsto establece que la primera cuota ingresará en julio de 2026, la segunda en febrero de 2027 y la tercera en junio de 2027.

De esta manera, la institución ya tiene definido cuándo recibirá cada uno de los desembolsos acordados con el club ucraniano.

Unión también apostó a una futura venta

Además del dinero correspondiente a la transferencia, el Tatengue logró asegurarse un beneficio económico pensando en una eventual venta futura del futbolista.

El acuerdo contempla que Unión conservará el 20% de la plusvalía de una próxima transferencia de Profini, aunque con una condición favorable para la institución santafesina: se fijó un mínimo garantizado de 400.000 dólares por ese concepto.

Con esa cláusula, el club se asegura percibir esa cifra incluso si la plusvalía de una futura operación no alcanzara dicho monto.

Una operación con un piso de USD 2.200.000

Con los términos establecidos en el contrato, Unión destacó que el valor mínimo garantizado de la negociación asciende a 2.200.000 dólares.

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La transferencia de Profini representa una importante inyección económica para las arcas del club, en un momento donde la institución necesita fortalecer sus finanzas y afrontar diferentes compromisos económicos.

Al mismo tiempo, el mediocampista tendrá su primera experiencia en el fútbol europeo, luego de completar su etapa de formación y dar sus primeros pasos como profesional con la camiseta rojiblanca.

Unión Rafael Profini Ucrania
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