El regreso de Los Pumas Seven al circuito fue muy positivo

En la jornada del domingo, en los cuartos de final de la Copa de Oro, el seleccionado argentino se medirá con Samoa (a las 5:04 de nuestro país), que accedió a este cuadro al ser uno de los dos mejores terceros, junto con los australianos. En la Zona A, Sudáfrica fue el puntero (9 puntos), seguido por Nueva Zelanda (7 puntos) y por Samoa (4 puntos). Y en la Zona C, Estados Unidos quedó en lo más alto (7 puntos), secundado por Fiji (6 puntos).

image.png Marcos Moneta en plena acción, tres tries consiguió el wing formado en San Andrés ante los australianos.

La otra referencia para hacer sobre Los Pumas 7’s, es que en el resumen del día, Marcos Moneta (5 tries) y Lucianos González (4 tries), fueron los goleadores de la jornada. Con estas nuevas anotaciones, González llegó a 122 tries en el circuito mundial y se consolida en el tercera lugar de la tabla histórica, detrás de Santiago Gómez Cora y Franco Sábato. Moneta, por su parte, acumula 105 tries en su trayectoria en el SVNS.

En el primer encuentro de la Zona B en el The Seven Stadium, el seleccionado argentino superó sin mayores sobresaltos a España por 26-12 (parcial de 12-7). Pero, como suele suceder en todo debut, se advirtió en algún sentido la falta de precisión, aunque eso no comprometió el resultado. El período inicial fue de total paridad; Los Pumas 7’s abrieron el marcador a los dos minutos con el try de Santiago Mare en su regreso al circuito mundial, pero los español pasaron al frente con la anotación de Juan Ramos, que que rompió la defensa y llegó al in-goal.

Con el acierto de la conversión por el propio Ramos, los europeos pasaron a ganar (7-5), y antes de ir al descanso, apareció en escena Marcos Moneta con su velocidad y revirtió el tanteador. Luego de la pausa, las conquistas de Luciano González y de Matteo Graziano impusieron una distancia considerable (26-7) con poco tiempo por jugar. Descontó Anton Legorburu, pero el conjunto argentino cumplió con una presentación satisfactoria.

Para jugar con España, el combinado argentino salió a la cancha de esta manera: Santiago Álvarez Fourcade (capitán), Germán Schulz y Luciano González; Alejo Lavayén, Santiago Mare, Matías Osadczuk y Marcos Moneta. Durante el segundo tiempo ingresaron Joaquín Pellandini, Matteo Graziano, Agustín Fraga y Tomás Elizalde; no sumó minutos Gastón Revol. Los cuatro tries ante los españoles los marcaron Mare, Moneta, González y Graziano, mientras que Lavayén acertó tres conversiones.

image.png En la jornada inicial en Dubai, Argentina derrotó a Irlanda, Australia y España en el Seven de Dubai.

En el segundo encuentro de la jornada, Los Pumas 7´s dejaron en el camino a Australia con autoridad, al imponerse por 31-14 (parcial de 26-0). El último enfrentamiento entre ambos equipos había sido por los cuartos de final del Seven de Singapur 2022/23 con victoria argentina por 29-12.

En los primeros minutos del encuentro se advirtió una sustancial mejoría en conjunto nacional, que tomó el control y estableció una rápidamente una ventaja determinante (12-0), gracias a los tries de Luciano González y de Santiago Álvarez Fourcade, que con esta conquista alcanzó los 50 tries en el circuito. Australia intentó, pero la defensa argentina mostró consistencia y con dos buenas acciones personales de Marcos Moneta, el parcial cerró de manera categórica por 26-0. Los australianos reaccionaron y marcaron dos tries que los acercaron un poco (26-14), pero en una corrida, Marcos Moneta sentenció el resultado (31-14).

No hubo cambios de nombres para el compromiso ante Australia, pero sí de posiciones: Matías Osadczuk se ubicó como forward. Entonces, para enfrentar a los australianos, los dirigidos por Santiago Gómez Cora y Leonardo Gravano se alistaron con: Matías Osadczuk, Santiago Álvarez Fourcade (capitán) y Germán Schulz; Alejo Lavayén, Santiago Mare, Luciano González y Marcos Moneta. Durante el segundo tiempo ingresaron Joaquín Pellandini, Tomás Elizalde, Matteo Graziano, Agustín Fraga y Tobías Wade. Los cinco tries ante los aussies los apoyaron Moneta (3), González y Álvarez Fourcade; Mare acertó dos conversiones y Lavayén sumó una conversión.

Para el cierre de la etapa clasificatoria, la Argentina e Irlanda (venía de ganarle a Australia por 19-12 y a España por 35-10) llegaron ambos con 6 puntos, compartiendo la vanguardia en la Zona B. Si bien ambos ya estaban clasificados para los cuartos de final del Oro, era importante resolver quién quedaba como líder del grupo. Y fueron Los Pumas 7’s quienes, a partir de una defensa consistente, construyeron un muy valioso éxito (17-7), y nuevamente con el parcial en cero. Gavin Mullin descontó apenas iniciado el segundo período, pero Marcos Moneta otra vez decretó el marcador final.

Para la última función de la jornada, la Argentina repitió formación: Matías Osadczuk, Santiago Álvarez Fourcade (capitán) y Germán Schulz; Alejo Lavayén (salió con una lesión en una rodilla izquierda), Santiago Mare, Luciano González y Marcos Moneta; luego ingresaron Joaquín Pellandini, Tomás Elizalde, Matteo Graziano, Agustín Fraga y Tobías Wade. Los tries argentinos los apoyaron González (2) y Moneta, mientras que Wade acertó una conversión.