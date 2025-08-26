El probable equipo de River para enfrentar a Unión en Mendoza

Uno Santa Fe | Ovación | River

Se viene el cruce entre River y Unión por Copa Argentina en Mendoza, por un lugar en cuartos de final. El Millonario de Gallardo pondrá todo ante el Tate

26 de agosto 2025 · 15:21hs
Tras la bronca por el empate agónico frente a Lanús, que lo llevó a cancelar la conferencia de prensa en La Fortaleza Granate, Marcelo Gallardo ya piensa en el próximo desafío de River Plate: el partido ante Unión de Santa Fe por los octavos de final de la Copa Argentina.

El plantel fue citado este martes por la tarde en el River Camp para iniciar la preparación de la llave que se jugará el jueves 28 de agosto a las 21:15, en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. El ganador se enfrentará a Racing, que eliminó a Deportivo Riestra.

Debido al poco tiempo entre compromisos, Gallardo rotó la formación ante Lanús. De los titulares que lograron la clasificación en la Copa Libertadores, solo jugaron Franco Armani, Giuliano Galoppo y Facundo Colidio. Para este cruce, se espera el regreso desde el inicio de figuras como Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña, Enzo Pérez y Nacho Fernández.

La buena noticia para el DT fue el regreso de Maximiliano Salas, tras la lesión de rodilla sufrida ante San Lorenzo. El delantero volvió a jugar después de casi un mes y dejó buenas sensaciones, por lo que podría recuperar la titularidad ante Unión.

El tentativo equipo del Millonario

Un probable once de River para este duelo sería: Armani; Montiel, Martínez Quarta, Díaz y Acuña; Kevin Castaño o Galoppo, Enzo Pérez y Matías Galarzo o Nacho Fernández; Maxi Salas, Driussi y Colidio.

