La familia de "Lato" viajará desde Villa Fiorito para el juicio por jurados: "Ni siquiera le deseo este dolor al asesino de mi hijo"

El primer juicio por jurados en Santa Fe comenzará el lunes 1° de septiembre. Catorce ciudadanos juzgarán a un hombre de 24 años imputado por el homicidio de Lautaro Isaac “Lato” Leandro, asesinado en septiembre de 2022 cuando había llegado a Santa Fe para comprar una moto.

26 de agosto 2025 · 16:32hs
Cada día que pasa, la familia de Lautaro Isaac “Lato” Leandro siente que el dolor no cede. El joven, rapero oriundo de Villa Fiorito, fue asesinado en Santa Fe en lo terminó siendo una emboscada: había llegado a la ciudad con la intención de comprar una moto y terminó perdiendo la vida de un disparo en la cabeza.

El próximo lunes, catorce ciudadanos serán los encargados de juzgar a un hombre de 24 años, cuyas iniciales son IOC, imputado como coautor de tentativa de robo calificado y homicidio doblemente calificado. Se trata del primer juicio por jurados que se desarrollará en la ciudad de Santa Fe, marcando un hecho histórico para la justicia provincial.

Leonardo, su padre, describe cómo la ausencia del joven y la impunidad aparente transformaron la vida de todos: “Lato era un chico muy bueno, solidario, trabajador. Si será solidario que hasta los órganos de él dejamos en Santa Fe para que llegaran a personas que pudieran necesitarlos y de esa manera mitigar un poco el dolor que sufrimos, que ni siquiera se lo deseo al asesino de mi hijo".

A pocos días del inicio del juicio, en declaraciones al programa "De 10", que se emite por "LT10", el papa de "Lato" continuó: "Ese cobarde traicionero que no dudó en dispararle de atrás a una criatura que iba corriendo para guarecerse. Mi hijo en ningún momento se trabó en lucha, solo se asustó, quiso preservar su vida y salió corriendo, y estas bestias le dispararon por la espalda”.

El padre también remarcó la importancia de que se haga justicia: “La expectativa que tenemos nosotros es que se haga justicia por nuestro hijo y para que ninguna otra familia tenga que pasar por el desastre que estamos pasando nosotros. Porque estamos seguros que si a ese chico lo dejan en libertad va a pasar lo mismo, porque en casi tres años, nunca mostró un gesto de arrepentimiento. Al contrario, mi familia sufrió por Facebook la llegada de mensajes en los que se burlaban”.

El primer juicio por jurados en los tribunales de Santa Fe está programado para el lunes 1° de septiembre. Catorce ciudadanos serán los encargados de juzgar a un hombre de 24 años, cuyas iniciales son IOC, imputado como coautor de tentativa de robo calificado y homicidio doblemente calificado —por el uso de un arma de fuego y criminis causa— del joven Lautaro Isaac Leandro, ocurrido el domingo 18 de septiembre de 2022.

El juicio marcará un hito en la provincia, no solo por ser el primero llevado a cabo bajo este sistema, sino también por la atención que ha generado en la sociedad santafesina debido a la crudeza del hecho y al pedido de justicia de la familia.

Juicio por jurados

El jurado estará conformado por 12 miembros titulares y 2 suplentes, seleccionados en la audiencia de selección de jurados previa al inicio del debate. Los titulares participarán durante todo el juicio y, al finalizar, deliberarán en secreto para emitir su veredicto por unanimidad sobre si el acusado es “Culpable”, “No culpable” o “No culpable por inimputabilidad”.

En caso de que el jurado declare culpable al acusado, se realizará la audiencia de determinación de la pena, donde el juez decidirá el monto de la sanción. El fiscal Estanislao Giavedoni solicitó para IOC la pena de prisión perpetua.

Supuesta venta y homicidio

El homicidio ocurrió minutos después de las 15 en la vía pública, en inmediaciones de las calles Larrea y Sarmiento. La víctima, Leandro, tenía 21 años, residía en Lomas de Zamora (Buenos Aires) y había viajado a Santa Fe para comprar una moto Honda Tornado, acompañado por su hermano, un amigo y una amiga.

Según Giavedoni, Leandro había acordado la transacción a través de redes sociales, pagando la moto con una consola de videojuegos, dos joysticks, dinero en efectivo y una transferencia bancaria.

El fiscal detalló que el acusado y otro hombre de identidad desconocida exigieron a Leandro la entrega de los bienes, y ante la resistencia de la víctima, sacaron un arma de fuego para concretar el robo. Leandro intentó escapar junto a su hermano y amigos en auto, pero el acusado y su cómplice comenzaron a disparar con la intención de quitarle la vida. Uno de los proyectiles impactó en la cabeza de Leandro, causándole la muerte, mientras que otros dos alcanzaron el vehículo en el que se desplazaban sus acompañantes.

Criminis causa

El fiscal Giavedoni explicó que el homicidio es doblemente agravado, por el uso de arma de fuego y por ser críminis causa, lo que implica un agravante en la calificación legal. Según el MPA, el plan inicial de los acusados era cometer el robo, y al frustrarse la sustracción de los bienes, decidieron asesinar a Leandro con el arma de fuego.

Detención

IOC fue detenido minutos después del homicidio gracias a llamados de vecinos al 911. Intentó esconderse en viviendas de la zona, pero los vecinos, conscientes de que estaba armado, no le permitieron ingresar, hasta que la policía lo interceptó en la vía pública. Posteriormente, fue identificado en una rueda de reconocimiento realizada en los Tribunales Provinciales de Santa Fe.

juicio por jurados joven homicidio Santa Fe
