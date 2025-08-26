Uno Santa Fe | Ovación | Boca

Aprevide le bajó el pulgar a los hinchas de Boca en Mar del Plata

Aprevide comunicó que no aceptará hinchas de Boca en Mar del Plata contra Aldosivi para el partido del próximo domingo en el José Minella

26 de agosto 2025 · 15:29hs
Aprevide le bajó el pulgar a los hinchas de Boca en Mar del Plata

Lo que era un motivo de ilusión para los hinchas de Boca terminó por desvanecerse, debido a que la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) comunicó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que no permitirá la presencia de público visitante en el duelo frente a Aldosivi.

El partido está programado para disputarse este domingo desde las 14.30 en el estadio José María Minella de Mar del Plata.

La medida contrasta con el plan inicial que manejaba la AFA, ya que contaba con el aval tanto del club marplatense como del propio Boca para abrir las puertas a los simpatizantes “Xeneizes”.

Sin embargo, el organismo de seguridad bonaerense se mostró en contra y ratificó su postura, lo que obliga a los dirigidos por Miguel Ángel Russo a disputar otro partido sin el aliento de su gente en condición de visitante.

Boca ya tuvo visitantes en Mendoza, pero esta vez se quedará con las ganas

La última vez que la institución de La Ribera pudo contar con su hinchada fuera de casa fue en la quinta fecha del Torneo Clausura, cuando enfrentó a Independiente Rivadavia en Mendoza.

En el estadio Malvinas Argentinas, el “Xeneize” logró llevar 15.000 simpatizantes en un encuentro que le dio a Boca la vuelta a la victoria tras una racha negativa en la que no podía sumar de a tres.

Boca Mar del Plata Aprevide
Marco Pellegrino: "Veníamos haciendo las cosas bien pero mandan los resultados"

El Boca de Russo quiere despegar ante el durísimo Independiente Rivadavia

Cerúndolo obtuvo un triunfo épico y está en la segunda ronda del US Open

Di María opinó sobre la supuesta ayuda de AFA a Rosario Central

