El santafesino Lucas Canteli continuará en el Nuevo Car Show

El talentoso y experimentado piloto santafesino Lucas Canteli continuará en la clase 2 en 2026. Luego de sus pasos por Clase 1 y TC 4000 dentro del Nuevo Car Show, y de sus experiencias a nivel nacional, ahora el santafesino se enfoca en Clase 2.

Unas de las características del Nuevo Car Show es que cuenta con un amplio número de participantes que, en una gran franja etaria, tienen diferentes recorridos. Un caso muy particular es el de Lucas Canteli que siendo muy joven tiene una sobrada trayectoria en el automovilismo argentino.

Lucas, en la última parte del año se incorporó a la siempre difícil Clase 2. Fueron solo dos fechas que no pasaron para nada desapercibidas: “La verdad es que fueron dos fechas intensas y muy positivas, de muchísimo aprendizaje con el auto, con el equipo, con mis rivales, con la categoría”.

Si bien hacemos referencia a su trayectoria dentro del automovilismo argentino, el piloto santafesino nunca había manejado un VW UP lo cual significó para él una experiencia decididamente nueva: “Para mí fue manejar algo totalmente nuevo, nunca en mi carrera deportiva había manejado un VW UP”.

Para tener en cuenta: Lucas Canteli cuando estrenó el VW UP en la novena fecha, sin tiempos de clasificación, llegó 9º en la final. La fecha siguiente en Rafaela largó 26º y llegó 6º: “Me divertí mucho, el auto tiene tendencias muy distintas a lo que estaba acostumbrado. A los manotazos tuve que ir adaptándome un poco”.

Con su jovialidad, entre risas se lo ve caminar al piloto santafesino por la calle de boxes, sin embargo, todos sabemos que estamos ante un piloto que cuando sale a la pista se toma las cosas muy en serio. “La Clase 2 del Nuevo Car Show es una categoría muy complicada, hay mucha competitividad, tiene muchos pilotos de renombre, un gran parque y están todos muy apretaditos”

Deportivamente sabe Lucas Canteli que en los tiempos que corren hay que estar bien preparado tanto psíquica como físicamente: “Hay que estar a la altura, no es fácil, para aspirar a cosas importantes tenemos que estar bien enfocados, hay que entrenar mucho, vamos a prepararnos bien físicamente para lo que va a ser este año. Seguramente será muy duro”.

Por si hiciera falta nos cuenta Lucas que sigue en el 2026 junto al equipo que lo llevó al debut en la divisional, el “Guri” Cristian Della Santina y los motores de Wilson Cerminato, para finalizar con una frase que más bien lo describe entre las risas propias de su edad: “Y bueno, nada, vamos a tener que meterle furia jeje”.