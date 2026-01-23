Uno Santa Fe | Ovación | Lucas Canteli

El santafesino Lucas Canteli continuará en el Nuevo Car Show

Lucas Canteli, tras sus pasos por Clase 1 y TC 4000 dentro del Nuevo Car Show, y de sus experiencias a nivel nacional, ahora el santafesino se enfoca en Clase 2.

23 de enero 2026 · 09:49hs
El piloto santafesino Lucas Canteli competirá en la clase 2 del Nuevo Car Show.

El piloto santafesino Lucas Canteli competirá en la clase 2 del Nuevo Car Show.

El talentoso y experimentado piloto santafesino Lucas Canteli continuará en la clase 2 en 2026. Luego de sus pasos por Clase 1 y TC 4000 dentro del Nuevo Car Show, y de sus experiencias a nivel nacional, ahora el santafesino se enfoca en Clase 2.

Lucas Canteli continúa en el Nuevo Car Show Santafesino

Unas de las características del Nuevo Car Show es que cuenta con un amplio número de participantes que, en una gran franja etaria, tienen diferentes recorridos. Un caso muy particular es el de Lucas Canteli que siendo muy joven tiene una sobrada trayectoria en el automovilismo argentino.

Lucas, en la última parte del año se incorporó a la siempre difícil Clase 2. Fueron solo dos fechas que no pasaron para nada desapercibidas: “La verdad es que fueron dos fechas intensas y muy positivas, de muchísimo aprendizaje con el auto, con el equipo, con mis rivales, con la categoría”.

Si bien hacemos referencia a su trayectoria dentro del automovilismo argentino, el piloto santafesino nunca había manejado un VW UP lo cual significó para él una experiencia decididamente nueva: “Para mí fue manejar algo totalmente nuevo, nunca en mi carrera deportiva había manejado un VW UP”.

Para tener en cuenta: Lucas Canteli cuando estrenó el VW UP en la novena fecha, sin tiempos de clasificación, llegó 9º en la final. La fecha siguiente en Rafaela largó 26º y llegó 6º: “Me divertí mucho, el auto tiene tendencias muy distintas a lo que estaba acostumbrado. A los manotazos tuve que ir adaptándome un poco”.

Con su jovialidad, entre risas se lo ve caminar al piloto santafesino por la calle de boxes, sin embargo, todos sabemos que estamos ante un piloto que cuando sale a la pista se toma las cosas muy en serio. “La Clase 2 del Nuevo Car Show es una categoría muy complicada, hay mucha competitividad, tiene muchos pilotos de renombre, un gran parque y están todos muy apretaditos”

Deportivamente sabe Lucas Canteli que en los tiempos que corren hay que estar bien preparado tanto psíquica como físicamente: “Hay que estar a la altura, no es fácil, para aspirar a cosas importantes tenemos que estar bien enfocados, hay que entrenar mucho, vamos a prepararnos bien físicamente para lo que va a ser este año. Seguramente será muy duro”.

Por si hiciera falta nos cuenta Lucas que sigue en el 2026 junto al equipo que lo llevó al debut en la divisional, el “Guri” Cristian Della Santina y los motores de Wilson Cerminato, para finalizar con una frase que más bien lo describe entre las risas propias de su edad: “Y bueno, nada, vamos a tener que meterle furia jeje”.

Lucas Canteli Car Show clase
Noticias relacionadas
alpine presento el a526 con el que correra colapinto este ano en la formula 1

Alpine presentó el A526 con el que correrá Colapinto este año en la Fórmula 1

Martín Carrizo será el crédito local en la próxima Maratón Santa Fe-Coronda.

Martín Carrizo volverá a ser protagonista de la Maratón Santa Fe-Coronda

Cha Roga comienza la pretemporada de su plantel superior y M19.

Cha Roga retoma sus actividades deportivas en la playa

independiente rivadavia quiere arrancar a paso firme ante atletico tucuman

Independiente Rivadavia quiere arrancar a paso firme ante Atlético Tucumán

Lo último

Pier Barrios: Tenemos la obligación de ser protagonistas y devolver a Colón a Primera

Pier Barrios: "Tenemos la obligación de ser protagonistas y devolver a Colón a Primera"

Unión, un equipo fiel a su identidad y a sus límites

Unión, un equipo fiel a su identidad y a sus límites

Continúa la campaña itinerante de vacunación en la ciudad de Santa Fe

Continúa la campaña itinerante de vacunación en la ciudad de Santa Fe

Último Momento
Pier Barrios: Tenemos la obligación de ser protagonistas y devolver a Colón a Primera

Pier Barrios: "Tenemos la obligación de ser protagonistas y devolver a Colón a Primera"

Unión, un equipo fiel a su identidad y a sus límites

Unión, un equipo fiel a su identidad y a sus límites

Continúa la campaña itinerante de vacunación en la ciudad de Santa Fe

Continúa la campaña itinerante de vacunación en la ciudad de Santa Fe

El Gobierno Nacional aumentó las recompensas por información sobre los niños desaparecidos Loan y Lian

El Gobierno Nacional aumentó las recompensas por información sobre los niños desaparecidos Loan y Lian

El santafesino Lucas Canteli continuará en el Nuevo Car Show

El santafesino Lucas Canteli continuará en el Nuevo Car Show

Ovación
Martín Carrizo volverá a ser protagonista de la Maratón Santa Fe-Coronda

Martín Carrizo volverá a ser protagonista de la Maratón Santa Fe-Coronda

Intenso fin de semana para los equipos santafesinos en ligas nacionales

Intenso fin de semana para los equipos santafesinos en ligas nacionales

Triunfazo de Cerúndolo para meterse en los octavos de final del Abierto de Australia

Triunfazo de Cerúndolo para meterse en los octavos de final del Abierto de Australia

Cha Roga retoma sus actividades deportivas en la playa

Cha Roga retoma sus actividades deportivas en la playa

El santafesino Lucas Canteli continuará en el Nuevo Car Show

El santafesino Lucas Canteli continuará en el Nuevo Car Show

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"