El sintético de la ASH quedó habilitado para entrenar

La Asociación Santafesina recibió la autorización pertinente para el regreso a los entrenamientos en su predio ubicado en Raúl Tacca 740, en el extremo sur de nuestra capital, ubicado dentro del polo deportivo en el cual también funcionan el Centreo de Alto Rendimiento Deportivo y el Instituto Superior de Educación Física.

El tesorero de la entidad rectora del hockey local, Ignacio Achkar, afirmó que "la ASH vuelve a su predio con las dos canchas que posee, tanto la de sintético de agua como la de arena. En las últimas horas, la Municipalidad nos comunicó que se aprobó el Protocolo que presentamos a través de la Provincia. Con ambos avales, estamos en condiciones de volver a partir del lunes 29 de junio”.

Sobre los pasos que siguió la ASH para cumplimentar los requisitos, Achkar manifestó: “Presentamos nuestro propio protocolo y a su vez, los clubes, deben hacerlo por cada deporte que brindan. Universitario, Colón de San Justo, Alma Juniors y CRAR ya iniciaron las prácticas. La semana que viene estaría volviendo CRAI que depende de la Municipalidad de Santo Tomé, Santa Fe RC que pertenece a la Comuna de Sauce Viejo y sería inminente el comienzo de El Quillá y Banco Provincial que son los que tienen cancha habilitadas de hockey. Hay otros clubes que no poseen cancha pero que entrenan en los espacios de esas instituciones que deben gestionar sus permisos de manera particular”.

El directivo de la ASH también expresó que “de aquí al lunes dejaremos el predio todo acondicionado, para que los clubes puedan entrenar de la mejor manera posible bajo todas las medidas que incluyen los protocolos, incluido el PROBA. En caso de que no se respeten esas normas, podemos sufrir la clausura del predio o multa. Esto también abarca a los clubes, teniendo en cuenta que a nuestro predio concurren instituciones que no tienen cancha y aquellas que no poseen cancha de agua”.

Según el protocolo de la Asociación Santafesina de Hockey, autorizado por las autoridades locales, el horario para las prácticas será de 13 a 21 horas. Los únicos que pueden ingresar al predio son los deportistas, delegados nombrados en función del protocolo, directores técnicos y preparadores físicos.

Cada institución que desee practicar tendrá que presentar un listado con los participantes de cada práctica como así también, declaración jurada de cada persona. La ASH señaló que no está permitido el ingreso de acompañantes, como ser padres, hijos o familiares, ni vehículos como las motos al predio.