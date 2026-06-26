Las autoridades mantienen activa la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros mientras aumenta el número de víctimas.

Terremotos en Venezuela: ya son al menos 235 los muertos, hay más de 4.300 heridos y continúan los rescates

Al menos 235 personas murieron y 4.300 resultaron heridas como consecuencia de dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados la noche del miércoles, que afectaron principalmente la capital venezolana, Caracas , y el estado de La Guaira , de acuerdo con un balance oficial dado a conocer por el presidente de la Asamblea Nacional , Jorge Rodríguez .

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez , declaró al estado de La Guaira como zona de desastre natural . En ese distrito se registraron escenas de saqueos a comercios y viviendas derrumbadas.

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Jorge Rodríguez precisó que se contabilizan 157 personas desaparecidas y 200 atrapadas bajo los escombros a causa de los potentes sismos. Esta cifra oficial contrasta con el reporte en línea de la página Desaparecidos Terremoto Venezuela, que estimó la cantidad de desaparecidos en 44.300.

Asimismo, un total de 2.927 familias se encuentran damnificadas por los sismos. Respecto a los daños materiales, el jefe del Parlamento venezolano informó que al menos 250 edificios resultaron afectados o destruidos.

Rodríguez anunció la habilitación de una línea telefónica adicional al sistema estatal VENApp para centralizar los reportes de personas desaparecidas e instó a los familiares que no han logrado establecer contacto con sus allegados a formalizar la denuncia de inmediato.

"Estamos en una carrera denodada contra el tiempo para rescatarlos vivos", enfatizó el dirigente oficialista en alusión a las labores de salvamento en las estructuras colapsadas.

Rodríguez formuló un llamado a la población venezolana a mantener la calma y la unidad nacional frente a los destrozos ocasionados por los movimientos telúricos.

Saqueos en La Guaira tras los terremotos

Decenas de personas asaltaron este jueves varios comercios destruidos por los dos terremotos ocurridos en La Guaira, donde además se registraron 138 réplicas en las últimas horas.

Mientras rescatistas, bomberos y fuerzas de seguridad continúan la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros, grupos de personas irrumpieron en locales parcialmente destruidos o abandonados para llevarse alimentos, medicamentos, productos de higiene y electrodomésticos.

La Guaira fue señalada por las autoridades como una de las zonas más golpeadas por la catástrofe. Diversos edificios residenciales y comerciales colapsaron total o parcialmente, mientras continúan las tareas para localizar personas atrapadas.

La ayuda internacional comienza a llegar a Venezuela

La emergencia movilizó tanto a la sociedad civil como a la comunidad internacional. Diversas organizaciones civiles y empresariales activaron campañas para recolectar insumos destinados a los damnificados.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció la ayuda de Washington. "Los dos grandes terremotos que acaban de azotar al maravilloso pueblo de Venezuela son de una magnitud enorme y han dejado un número devastador de víctimas mortales", escribió en Truth Social. Además, anunció un paquete de 150 millones de dólares para financiar las tareas de asistencia humanitaria y el despliegue de brigadas de rescate e ingenieros.

El papa León XIV envió 100.000 euros para ayuda humanitaria apenas conocida la tragedia.

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, confirmó el envío de 85 socorristas especializados en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas.

El Gobierno de España ofreció la colaboración de 54 integrantes de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para participar de las tareas de rescate.

Desde Colombia, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, informó que las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la Defensa Civil coordinan acciones junto con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para brindar la asistencia que requiera el país vecino.

Asimismo, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) aseguró que se encuentra "completamente movilizada" para apoyar al pueblo venezolano.

La Unión Europea también puso en marcha un operativo de asistencia internacional, mientras que el Grupo del Banco Mundial informó que mantiene contacto con las autoridades venezolanas para evaluar la mejor manera de colaborar con apoyo técnico, financiero y coordinación internacional frente al desastre.

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