El sorteo del Mundial 2026: así será el procedimiento de una edición inédita

El sorteo final del Mundial en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts de Washington se lleva toda la atención. Conocé cómo será el procedimiento

El sorteo del Mundial de la FIFA 2026 se celebrará el próximo viernes 5 de diciembre, en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts de Washington, D.C y es cuando las selecciones conocerán quiénes serán sus rivales en la fase de grupos .

La edición 2026 será histórica porque por primera vez en la historia del torneo, participarán 48 selecciones.

Cómo se arman los bombos del Mundial

Se definieron cuatro bombos de 12 equipos cada uno.

El Bombo 1 estará integrado por los tres países anfitriones —Canadá, México y Estados Unidos— más las nueve selecciones mejor posicionadas en el ranking mundial al momento previo al sorteo.

Los bombos 2, 3 y 4 contendrán al resto de las selecciones ya clasificadas, distribuidas según el ranking, y —en el caso del Bombo 4— incluirá además plazas vacantes correspondientes a los equipos que se clasifiquen vía repechajes intercontinentales o europeos.

Cómo se define la fase de grupos

El sorteo formará 12 grupos (A a L) de 4 equipos cada uno —uno por cada bombo.

Los tres anfitriones ya tienen asignados sus grupos: México, Canadá y Estados Unidos ocuparán posiciones fijas en Grupos predeterminados.

Para bombos 2, 3 y 4, la posición exacta dentro del grupo (quién va en A2, A3, A4, etc.) se definirá según un patrón preestablecido por la organización del sorteo.

Restricciones por confederaciones y equilibrio competitivo

Con la excepción de Europa (UEFA), las reglas estipulan que ningún grupo puede tener dos equipos de la misma confederación.

En el caso de Europa, por su cantidad de selecciones, un grupo puede tener como máximo dos equipos europeos.

Además —y como novedad para equilibrar el torneo— los cuatro equipos mejor rankeados (no anfitriones) serán distribuidos de tal forma que, si ganan sus grupos, no se crucen entre sí antes de las semifinales. Es decir: los primeros y segundos del ranking (Argentina y España) estarán en mitades opuestas del cuadro de eliminación; lo mismo ocurre para tercero y cuarto que son Francia e Inglaterra.

Qué pasa después del sorteo

El sábado 6 de diciembre de 2025 se hará público el calendario oficial del torneo: se asignarán a cada partido un estadio y un horario de inicio.

La fase de grupos del Mundial comenzará en junio de 2026, con la participación de los 48 equipos, y se extenderá hasta las instancias definitorias siguiendo el esquema tradicional de eliminación directa posterior a grupos.