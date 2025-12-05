Unión confirmó la incorporación de Vazzoler al cuerpo técnico de Madelón

Era un secreto a voces y en el último día de trabajo antes de las vacaciones, Unión oficializó la incorporación de Nicolás Vazzoler al cuerpo técnico de Leonardo Madelón

Era un secreto a voces, pero este viernes terminó de oficializarse: Nicolás Vazzoler se suma al cuerpo técnico de Leonardo Madelón en Unión . La confirmación llegó en el último día de trabajo antes del receso, dándole un cierre claro a una transición que ya se venía gestando puertas adentro.

Vazzoler, quien venía desempeñándose como director técnico de la reserva, ocupará el lugar que deja Federico Mociulsky . El ayudante de campo emprenderá un nuevo desafío profesional en el exterior: acompañará al uruguayo Pablo Repetto en Independiente Santa Fe de Colombia, motivo por el cual decidió dar un paso al costado.

La llegada de Vazzoler no sorprende. Conoce al club, los juveniles y la lógica interna del proyecto deportivo. Su ascenso al cuerpo técnico de Primera se interpreta como una apuesta a la continuidad, al conocimiento del plantel y a la identidad que Madelón pretende consolidar.

Unión cerró el año con una pieza clave definida para el equipo de trabajo del DT. Ahora, con las vacaciones por delante, el Tatengue comenzará a delinear su 2025 con la primera ficha del cuerpo técnico ya confirmada.

El Club Atlético Unión informa que Nicolás Vazzoler se sumará al cuerpo técnico de Primera División comandado por Leonardo Carol Madelón.

Vazzoler viene de realizar un trabajo muy valioso en las divisiones formativas y, en particular, en la Reserva, donde aportó una mirada…



Vazzoler viene de realizar un trabajo muy valioso en las divisiones formativas y, en particular, en la Reserva, donde aportó una mirada… pic.twitter.com/bIFpvbSj0K — Club Atlético Unión (@clubaunion) December 5, 2025

El comunicado de Unión

El Club Atlético Unión informa que Nicolás Vazzoler se sumará al cuerpo técnico de Primera División comandado por Leonardo Carol Madelón.

Vazzoler viene de realizar un trabajo muy valioso en las divisiones formativas y, en particular, en la Reserva, donde aportó una mirada cercana al proceso de crecimiento de nuestros futbolistas. Su llegada a primera fue acompañada por una decisión de Leo Madelón, con el objetivo de sumar al proyecto formativo y continuar fortaleciendo el desarrollo del plantel superior.

En los próximos días se informará la conformación del nuevo cuerpo técnico de Reserva. El Club continuará sosteniendo la misma línea de trabajo que ha permitido consolidar una identidad competitiva, promover futbolistas al plantel profesional y obtener resultados deportivos y formativos que respaldan el proyecto iniciado en estos años.