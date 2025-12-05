Franco Colapinto pasó de ser 10° a 19° en las prácticas libres en Abu Dabi

El piloto argentino Franco Colapinto fue 10ª en la primera práctica libre, en tanto que finalizó 19ª en la segunda

Franco Colapinto finalizó 19º en la segunda práctica libre del Gran Premio de Abu Dabi.

Franco Colapinto completó las prácticas libres en el inicio del fin de semana del Gran Premio de Abu Dabi: pasó de 10° en la primera -donde participaron nueve rookies- a 19° en la segunda, en la que su compañero Pierre Gasly terminó 20°.

Lando Norris, de McLaren y quien se ilusiona con coronarse campeón este domingo, fue el más rápido en ambas (1m 24.485s y luego 1m23.083s). En las dos, dejó segundo a Max Verstappen, de Red Bull, quien luchará por conseguir su quinto título.

Colapinto tuvo una gran presentación en la primera práctica libre en el circuito de Yas Marina, donde quedó décimo (+ 0.370s). En ese ensayo, participaron nueve rookies: Ryo Hirakawa (Haas), Paul Aron (de Alpine, quien quedó 13°), Patricio 0'Ward (McLaren), Arvid Lindblad (Red Bull), Arthur Leclerc (Ferrari), Ayuma Iwasa (Racing Bulls), Luke Browning (Williams), Jak Crawford (Aston Martin), Cian Shields (Aston Martin).

Sin embargo, cayó en la segunda, en la que participaron todos los pilotos principales. Allí, finalizó 19° (+ 1.688) y Pierre Gasly, su compañero, en el fondo (+1.880).

Posiciones en la primera práctica libre

1. Lando Norris (McLaren): 1m 24.485s

2. Max Verstappen (Red Bull): + 0.008

3. Charles Leclerc (Ferrari): + 0.016

4. Kimi Antonelli (Meredes): + 0.123

5. Nico Hulkenberg (Sauber): + 0.144

6. George Russell (Mercedes): + 0.248

7. Gabriel Bortoleto (Sauber): + 0.257

8. Oliver Bearman (Haas): + 0.274

9. Carlos Sainz (Williams): + 0.286

10. Franco Colapinto (Alpine): + 0.370

11. Ryo Hirakawa (Haas): + 0.449

12. Isak Hadjar (Racing Bulls): + 0.492

13. Paul Aron (Alpine): + 0.719

14. Patricio 0'Ward (McLaren): + 0.761

15. Arvid Lindblad (Red Bull): + 0.771

16. Arthur Leclerc (Ferrari): + 0.875

17. Ayuma Iwasa (Racing Bulls): + 0.990

18. Luke Browning (Williams): + 1.005

19. Jak Crawford (Aston Martin): + 1.404

20. Cian Shields (Aston Martin): + 1.947

Posiciones en la segunda práctica libre

1. Lando Norris (McLaren): 1m23.083s

2. Max Verstappen (Red Bull): + 0.379

3. George Russell (Mercedes): + 0.379

4. Oliver Bearman (Haas): + 0.418

5. Nico Hulkenberg (Sauber): + 0.467

6. Gabriel Bortoleto (Sauber): + 0.487

7. Isack Hadjar (Racing Bulls): + 0.574

8. Charles Leclerc (Ferrari): + 0.575

9. Fernando Alonso (Aston Martin): + 0.625

10. Kimi Antonelli (Mercedes): + 0.625

11. Oscar Piastri (McLaren): + 0.680

12. Lance Stroll (Aston Martin): + 0.749

13. Carlos Sainz (Williams): + 0.789

14. Lewis Hamilton (Ferrari): + 0.856

15. Alex Albon (Williams): + 0.867

16. Esteban Ocon (Has): + 0.875

17. Yuki Tsunoda (Red Bull): + 1.220

18. Liam Lawson (Racing Bulls): + 1.391

19. Franco Colapinto (Alpine): + 1.688

20. Pierre Gasly (Alpine): + 1.880