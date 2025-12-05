Franco Colapinto pasó de ser 10° a 19° en las prácticas libres en Abu Dabi

Franco Colapinto completó las prácticas libres en el inicio del fin de semana del Gran Premio de Abu Dabi: pasó de 10° en la primera -donde participaron nueve rookies- a 19° en la segunda, en la que su compañero Pierre Gasly terminó 20°.
Lando Norris, de McLaren y quien se ilusiona con coronarse campeón este domingo, fue el más rápido en ambas (1m 24.485s y luego 1m23.083s). En las dos, dejó segundo a Max Verstappen, de Red Bull, quien luchará por conseguir su quinto título.
Colapinto tuvo una gran presentación en la primera práctica libre en el circuito de Yas Marina, donde quedó décimo (+ 0.370s). En ese ensayo, participaron nueve rookies: Ryo Hirakawa (Haas), Paul Aron (de Alpine, quien quedó 13°), Patricio 0'Ward (McLaren), Arvid Lindblad (Red Bull), Arthur Leclerc (Ferrari), Ayuma Iwasa (Racing Bulls), Luke Browning (Williams), Jak Crawford (Aston Martin), Cian Shields (Aston Martin).
Sin embargo, cayó en la segunda, en la que participaron todos los pilotos principales. Allí, finalizó 19° (+ 1.688) y Pierre Gasly, su compañero, en el fondo (+1.880).
Posiciones en la primera práctica libre
1. Lando Norris (McLaren): 1m 24.485s
2. Max Verstappen (Red Bull): + 0.008
3. Charles Leclerc (Ferrari): + 0.016
4. Kimi Antonelli (Meredes): + 0.123
5. Nico Hulkenberg (Sauber): + 0.144
6. George Russell (Mercedes): + 0.248
7. Gabriel Bortoleto (Sauber): + 0.257
8. Oliver Bearman (Haas): + 0.274
9. Carlos Sainz (Williams): + 0.286
10. Franco Colapinto (Alpine): + 0.370
11. Ryo Hirakawa (Haas): + 0.449
12. Isak Hadjar (Racing Bulls): + 0.492
13. Paul Aron (Alpine): + 0.719
14. Patricio 0'Ward (McLaren): + 0.761
15. Arvid Lindblad (Red Bull): + 0.771
16. Arthur Leclerc (Ferrari): + 0.875
17. Ayuma Iwasa (Racing Bulls): + 0.990
18. Luke Browning (Williams): + 1.005
19. Jak Crawford (Aston Martin): + 1.404
20. Cian Shields (Aston Martin): + 1.947
Posiciones en la segunda práctica libre
1. Lando Norris (McLaren): 1m23.083s
2. Max Verstappen (Red Bull): + 0.379
3. George Russell (Mercedes): + 0.379
4. Oliver Bearman (Haas): + 0.418
5. Nico Hulkenberg (Sauber): + 0.467
6. Gabriel Bortoleto (Sauber): + 0.487
7. Isack Hadjar (Racing Bulls): + 0.574
8. Charles Leclerc (Ferrari): + 0.575
9. Fernando Alonso (Aston Martin): + 0.625
10. Kimi Antonelli (Mercedes): + 0.625
11. Oscar Piastri (McLaren): + 0.680
12. Lance Stroll (Aston Martin): + 0.749
13. Carlos Sainz (Williams): + 0.789
14. Lewis Hamilton (Ferrari): + 0.856
15. Alex Albon (Williams): + 0.867
16. Esteban Ocon (Has): + 0.875
17. Yuki Tsunoda (Red Bull): + 1.220
18. Liam Lawson (Racing Bulls): + 1.391
19. Franco Colapinto (Alpine): + 1.688
20. Pierre Gasly (Alpine): + 1.880