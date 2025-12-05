Gran expectativa por el sorteo del Mundial: todos los detalles y cómo verlo en vivo en Argentina

Este viernes, desde las 14, en Washington, será el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá

Este viernes será el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Hay gran expectativa porque cada vez falta menos para una nueva cita mundialista, donde la Selección Argentina defenderá el título que ganó en Qatar 2022.

Hace poco tiempo se actualizó el ranking de la FIFA que determina en qué bombo estará cada uno de los países y, en consecuencia, cuáles podrían ser los rivales de cada una de las selecciones.

• LEER MÁS: Las sedes del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá

Será la primera edición del torneo ecuménico con 48 selecciones. Hasta ahora hay 42 equipos clasificados y los seis restantes saldrán de los repechajes que se jugarán en marzo de 2026 en México. El torneo comenzará el próximo 9 de junio y finalizará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York.

Cuándo es el sorteo del Mundial 2026

El sorteo del máximo certamen de selecciones a nivel mundial tendrá lugar este viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D. C.

La transmisión comenzará a las 12 (hora local), 14 (Argentina/Uruguay/Chile), 12 (Colombia/Ecuador/Perú) y 11 (México).

Podrá verse en vivo por Telefe, DSports, TyC Sports, ESPN y TV Pública. También estará disponible por streaming a través de FIFA+ y Disney+.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fifaworldcup_es/status/1996625797524894015&partner=&hide_thread=false ¡El camino inicia mañana! No te lo pierdas.



Visita https://t.co/dyjI60EpBT para conocer dónde puedes ver el Sorteo en tu territorio. — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) December 4, 2025

Los bombos del Mundial 2026:

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, República de Corea, Ecuador, Austria, Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudita, Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, más las seis plazas aún por definir: cuatro de los play-offs europeos y dos del torneo intercontinental.

Cómo se juega el Mundial 2026: el nuevo formato

El formato del Mundial 2026 es una de las dudas más frecuentes porque cambia completamente respecto a torneos anteriores.

Intervendrán 48 selecciones, el número más alto en la historia.

Se formarán 12 grupos de 4 equipos cada uno.

Clasificarán a la siguiente ronda:

Los dos primeros de cada grupo

Los ocho mejores terceros

La fase eliminatoria comenzará con dieciseisavos de final.

Este nuevo sistema amplía el margen competitivo, genera más partidos y multiplica las posibilidades de cruces fuertes desde primera ronda.

Mundial 2026: los 42 países clasificados

Estados Unidos

Canadá

México

Japón

Nueva Zelanda

Irán

Argentina

Uzbekistán

Corea del Sur

Jordania

Australia

Brasil

Ecuador

Uruguay

Colombia

Paraguay

Marruecos

Túnez

Egipto

Argelia

Ghana

Cabo Verde

Sudáfrica

Qatar

Inglaterra

Arabia Saudita

Costa de Marfil

Senegal

Francia

Croacia

Portugal

Noruega

Alemania

Países Bajos

España

Bélgica

Suiza

Austria

Escocia

Panamá

Haití

Curazao