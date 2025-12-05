Uno Santa Fe | Ovación | Mundial

Gran expectativa por el sorteo del Mundial: todos los detalles y cómo verlo en vivo en Argentina

Este viernes, desde las 14, en Washington, será el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá

5 de diciembre 2025 · 07:31hs
Gran expectativa por el sorteo del Mundial: todos los detalles y cómo verlo en vivo en Argentina

Este viernes será el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Hay gran expectativa porque cada vez falta menos para una nueva cita mundialista, donde la Selección Argentina defenderá el título que ganó en Qatar 2022.

Hace poco tiempo se actualizó el ranking de la FIFA que determina en qué bombo estará cada uno de los países y, en consecuencia, cuáles podrían ser los rivales de cada una de las selecciones.

• LEER MÁS: Las sedes del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá

Será la primera edición del torneo ecuménico con 48 selecciones. Hasta ahora hay 42 equipos clasificados y los seis restantes saldrán de los repechajes que se jugarán en marzo de 2026 en México. El torneo comenzará el próximo 9 de junio y finalizará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York.

Cuándo es el sorteo del Mundial 2026

El sorteo del máximo certamen de selecciones a nivel mundial tendrá lugar este viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D. C.

La transmisión comenzará a las 12 (hora local), 14 (Argentina/Uruguay/Chile), 12 (Colombia/Ecuador/Perú) y 11 (México).

Podrá verse en vivo por Telefe, DSports, TyC Sports, ESPN y TV Pública. También estará disponible por streaming a través de FIFA+ y Disney+.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fifaworldcup_es/status/1996625797524894015&partner=&hide_thread=false

Los bombos del Mundial 2026:

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, República de Corea, Ecuador, Austria, Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudita, Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, más las seis plazas aún por definir: cuatro de los play-offs europeos y dos del torneo intercontinental.

Cómo se juega el Mundial 2026: el nuevo formato

El formato del Mundial 2026 es una de las dudas más frecuentes porque cambia completamente respecto a torneos anteriores.

Intervendrán 48 selecciones, el número más alto en la historia.

Se formarán 12 grupos de 4 equipos cada uno.

Clasificarán a la siguiente ronda:

Los dos primeros de cada grupo

Los ocho mejores terceros

La fase eliminatoria comenzará con dieciseisavos de final.

Este nuevo sistema amplía el margen competitivo, genera más partidos y multiplica las posibilidades de cruces fuertes desde primera ronda.

Mundial 2026: los 42 países clasificados

Estados Unidos

Canadá

México

Japón

Nueva Zelanda

Irán

Argentina

Uzbekistán

Corea del Sur

Jordania

Australia

Brasil

Ecuador

Uruguay

Colombia

Paraguay

Marruecos

Túnez

Egipto

Argelia

Ghana

Cabo Verde

Sudáfrica

Qatar

Inglaterra

Arabia Saudita

Costa de Marfil

Senegal

Francia

Croacia

Portugal

Noruega

Alemania

Países Bajos

España

Bélgica

Suiza

Austria

Escocia

Panamá

Haití

Curazao

Mundial sorteo Selección Argentina
Noticias relacionadas
Dimas Garateguy animará la única pelea profesional en el gimnasio Roque Otrino de Colón.

Vuelve el boxeo profesional al Club Atlético Colón

La Salle Jobson le ganó por penales a Colón y consagró campeón de reserva.

La Salle Jobson se consagró campeón en reserva del Clausura Chijí Serenotti

union visita a san lorenzo en busca de la recuperacion en la liga nacional

Unión visita a San Lorenzo en busca de la recuperación en la Liga Nacional

colon (sf) y republica del oeste ascendieron al oficial prefederal

Colón (SF) y República del Oeste ascendieron al Oficial Prefederal

Lo último

El viaje de Fascendini a Italia que llamó la atención en Unión

El viaje de Fascendini a Italia que llamó la atención en Unión

Jockey de Rosario enfrenta a Barbarians en el cierre de la temporada

Jockey de Rosario enfrenta a Barbarians en el cierre de la temporada

Junior Marabel vuelve a Unión, pero no se quedará en el Tate

Junior Marabel vuelve a Unión, pero no se quedará en el Tate

Último Momento
El viaje de Fascendini a Italia que llamó la atención en Unión

El viaje de Fascendini a Italia que llamó la atención en Unión

Jockey de Rosario enfrenta a Barbarians en el cierre de la temporada

Jockey de Rosario enfrenta a Barbarians en el cierre de la temporada

Junior Marabel vuelve a Unión, pero no se quedará en el Tate

Junior Marabel vuelve a Unión, pero no se quedará en el Tate

El Gobierno avanza con la reforma laboral: cambios en indemnizaciones, registración y plataformas digitales

El Gobierno avanza con la "reforma laboral": cambios en indemnizaciones, registración y plataformas digitales

Tentativa de femicidio en Alto Verde: cayó el sospechoso del voraz incendio de una vivienda

Tentativa de femicidio en Alto Verde: cayó el sospechoso del voraz incendio de una vivienda

Ovación
Gran expectativa por el sorteo del Mundial: todos los detalles y cómo verlo en vivo en Argentina

Gran expectativa por el sorteo del Mundial: todos los detalles y cómo verlo en vivo en Argentina

Vuelve el boxeo profesional al Club Atlético Colón

Vuelve el boxeo profesional al Club Atlético Colón

La Salle Jobson se consagró campeón en reserva del Clausura Chijí Serenotti

La Salle Jobson se consagró campeón en reserva del Clausura Chijí Serenotti

Unión visita a San Lorenzo en busca de la recuperación en la Liga Nacional

Unión visita a San Lorenzo en busca de la recuperación en la Liga Nacional

Jockey de Rosario enfrenta a Barbarians en el cierre de la temporada

Jockey de Rosario enfrenta a Barbarians en el cierre de la temporada

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"