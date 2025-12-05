Sorteo del Mundial: el mejor y peor grupo que puede tocarle a la Argentina

Este viernes, desde las 14, se realizará en Washington el sorteo de Mundial 2026 que tendrá 48 selecciones. Las combinaciones que tiene en cuenta Argentina

Cuando el reloj marque las 14 de este viernes, la atención futbolera mundial se concentrará en Washington. Allí, la FIFA realizará el sorteo que definirá la conformación de los 12 grupos del Mundial 2026, la primera edición con 48 selecciones en competencia.

Lo que puede tocarle a Argentina en el Mundial

Los equipos estarán repartidos en cuatro copones y, a partir de ese esquema, se delineará la fase inicial del torneo. Argentina, campeona vigente, encabezará uno de los grupos junto a los anfitriones —Estados Unidos, México y Canadá— y a varios gigantes europeos: España, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Brasil será el único sudamericano que acompañará a la Scaloneta en el bombo principal.

• LEER MÁS: El sorteo del Mundial 2026: así será el procedimiento de una edición inédita

El reglamento del sorteo introduce una regla que condiciona los posibles cruces: ningún grupo podrá tener dos selecciones de la misma confederación, salvo en el caso de la UEFA, debido a que contará con 16 representantes. Por eso, cada zona podrá incluir hasta dos equipos europeos, lo que abre múltiples combinaciones posibles.

image

Entre los escenarios más complejos que podrían tocarle a Argentina aparece un grupo con Marruecos (CAF), Noruega (UEFA) e Italia (UEFA), aunque la presencia de la Azzurra dependerá de su resultado en el repechaje europeo. Del otro lado, un cuadro más favorable podría formarse con Australia (OFC), Panamá (CONCACAF) y Kosovo (UEFA), selección que también debe definir su clasificación en la repesca.

A horas del sorteo, la expectativa se multiplica. La Copa del Mundo empieza a tomar forma y la Selección sabrá muy pronto cuál será el camino que deberá recorrer para defender la corona en 2026.