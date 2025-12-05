Uno Santa Fe | Ovación | Mundial

Sorteo del Mundial: el mejor y peor grupo que puede tocarle a la Argentina

Este viernes, desde las 14, se realizará en Washington el sorteo de Mundial 2026 que tendrá 48 selecciones. Las combinaciones que tiene en cuenta Argentina

5 de diciembre 2025 · 10:23hs
Sorteo del Mundial: el mejor y peor grupo que puede tocarle a la Argentina

Cuando el reloj marque las 14 de este viernes, la atención futbolera mundial se concentrará en Washington. Allí, la FIFA realizará el sorteo que definirá la conformación de los 12 grupos del Mundial 2026, la primera edición con 48 selecciones en competencia.

• LEER MÁS: Gran expectativa por el sorteo del Mundial: todos los detalles y cómo verlo en vivo en Argentina

Lo que puede tocarle a Argentina en el Mundial

Los equipos estarán repartidos en cuatro copones y, a partir de ese esquema, se delineará la fase inicial del torneo. Argentina, campeona vigente, encabezará uno de los grupos junto a los anfitriones —Estados Unidos, México y Canadá— y a varios gigantes europeos: España, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Brasil será el único sudamericano que acompañará a la Scaloneta en el bombo principal.

• LEER MÁS: El sorteo del Mundial 2026: así será el procedimiento de una edición inédita

El reglamento del sorteo introduce una regla que condiciona los posibles cruces: ningún grupo podrá tener dos selecciones de la misma confederación, salvo en el caso de la UEFA, debido a que contará con 16 representantes. Por eso, cada zona podrá incluir hasta dos equipos europeos, lo que abre múltiples combinaciones posibles.

image

Entre los escenarios más complejos que podrían tocarle a Argentina aparece un grupo con Marruecos (CAF), Noruega (UEFA) e Italia (UEFA), aunque la presencia de la Azzurra dependerá de su resultado en el repechaje europeo. Del otro lado, un cuadro más favorable podría formarse con Australia (OFC), Panamá (CONCACAF) y Kosovo (UEFA), selección que también debe definir su clasificación en la repesca.

A horas del sorteo, la expectativa se multiplica. La Copa del Mundo empieza a tomar forma y la Selección sabrá muy pronto cuál será el camino que deberá recorrer para defender la corona en 2026.

Mundial sorteo Argentina
Noticias relacionadas
pumpido adelanto donde y cuando seria la finalissima entre argentina y espana

Pumpido adelantó dónde y cuándo sería la Finalissima entre Argentina y España

colapinto: no entiendo como los otros mejoran tanto y nosotros empeoramos

Colapinto: "No entiendo cómo los otros mejoran tanto y nosotros empeoramos"

Franco Colapinto finalizó 19º en la segunda práctica libre del Gran Premio de Abu Dabi.

Franco Colapinto pasó de ser 10° a 19° en las prácticas libres en Abu Dabi

todo lo que hay que saber del nuevo formato del mundial 2026

Todo lo que hay que saber del nuevo formato del Mundial 2026

Lo último

Unión confirmó la incorporación de Vazzoler al cuerpo técnico de Madelón

Unión confirmó la incorporación de Vazzoler al cuerpo técnico de Madelón

Ostachuk, una opción para la defensa de Colón que asoma con el arribo de Colotto

Ostachuk, una opción para la defensa de Colón que asoma con el arribo de Colotto

Pumpido adelantó dónde y cuándo sería la Finalissima entre Argentina y España

Pumpido adelantó dónde y cuándo sería la Finalissima entre Argentina y España

Último Momento
Unión confirmó la incorporación de Vazzoler al cuerpo técnico de Madelón

Unión confirmó la incorporación de Vazzoler al cuerpo técnico de Madelón

Ostachuk, una opción para la defensa de Colón que asoma con el arribo de Colotto

Ostachuk, una opción para la defensa de Colón que asoma con el arribo de Colotto

Pumpido adelantó dónde y cuándo sería la Finalissima entre Argentina y España

Pumpido adelantó dónde y cuándo sería la Finalissima entre Argentina y España

Volvió a Colón por pedido unánime de los hinchas y ahora se iría en silencio

Volvió a Colón por pedido unánime de los hinchas y ahora se iría en silencio

Colapinto: No entiendo cómo los otros mejoran tanto y nosotros empeoramos

Colapinto: "No entiendo cómo los otros mejoran tanto y nosotros empeoramos"

Ovación
Gran expectativa por el sorteo del Mundial: todos los detalles y cómo verlo en vivo en Argentina

Gran expectativa por el sorteo del Mundial: todos los detalles y cómo verlo en vivo en Argentina

El sorteo del Mundial 2026: así será el procedimiento de una edición inédita

El sorteo del Mundial 2026: así será el procedimiento de una edición inédita

Sorteo del Mundial: el mejor y peor grupo que puede tocarle a la Argentina

Sorteo del Mundial: el mejor y peor grupo que puede tocarle a la Argentina

Todo lo que hay que saber del nuevo formato del Mundial 2026

Todo lo que hay que saber del nuevo formato del Mundial 2026

¿Cuándo comienza el plantel de Colón a cobrar la deuda?

¿Cuándo comienza el plantel de Colón a cobrar la deuda?

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"