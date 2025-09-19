Uno Santa Fe | Ovación | Argentina

Mundial de Vóley: ya se sabe a qué hora jugarán Argentina e Italia

La Selección Argentina de vóley enfrentará a Italia por los octavos de final del Mundial que se disputa en Filipinas

19 de septiembre 2025 · 11:48hs
La Selección Argentina de vóley jugará el domingo ante Italia.

La Selección Argentina de vóley jugará el domingo ante Italia.

La Selección Argentina de Vóley se metió en los octavos de final del Mundial que se lleva a cabo en Filipinas y ya se sabe a qué hora será el trascendental cruce ante Italia, su próximo rival.

Argentina jugará el domingo ante Italia

El encuentro será este domingo a las 4:30 de la madrugada (hora de Argentina) y la sede será el Mall of Asia Arena de la ciudad de Manila, que tiene capacidad para 20 mil espectadores.

Los dirigidos por Marcelo Méndez consiguieron la clasificación luego del triunfazo en cinco sets ante Francia, la actual bicampeona olímpica, que le permitió al combinado albiceleste terminar en la primera posición del Grupo C. Previamente, había derrotado a Finlandia (3-2) y a Corea del Sur (3-1).

Italia, por su parte, consiguió la clasificación luego de quedar segunda en el Grupo F, producto de los triunfos ante Argelia y Ucrania y la sorpresiva derrota frente a Bélgica.

Este encuentro representará un verdadero desafío para la selección argentina, ya que Italia es uno de los equipos con mayor crecimiento en los últimos años y prueba de esto en la semifinal alcanzada en los Juegos Olímpicos de París 2024 y la final en la Nations League 2025, donde fue superada por Polonia. La mejor actuación histórica de la Argentina en un Mundial de Vóley fue el tercer puesto obtenido en 1982.

Argentina Italia vóley
Noticias relacionadas
argentina ya tiene rival en el final 8 de la copa davis: jugara contra alemania

Argentina ya tiene rival en el Final 8 de la Copa Davis: jugará contra Alemania

argentina, a la espera de conocer su rival de cuartos de final de copa davis

Argentina, a la espera de conocer su rival de cuartos de final de Copa Davis

Triunfo ante Corea y a un paso de los octavos de final del Mundial.

Mundial de vóley: Argentina ganó y tiene un pie en segunda ronda

Argentina dio vuelta un partidazo y le ganó 3-2 a Finlandia.

Argentina lo dio vuelta y debutó con triunfo en el Mundial de vóley

Lo último

Mundial de Vóley: ya se sabe a qué hora jugarán Argentina e Italia

Mundial de Vóley: ya se sabe a qué hora jugarán Argentina e Italia

Colapinto: Nos está costando mucho esta pista

Colapinto: "Nos está costando mucho esta pista"

Unión y el desafío de extender su racha positiva en el 15 de Abril

Unión y el desafío de extender su racha positiva en el 15 de Abril

Último Momento
Mundial de Vóley: ya se sabe a qué hora jugarán Argentina e Italia

Mundial de Vóley: ya se sabe a qué hora jugarán Argentina e Italia

Colapinto: Nos está costando mucho esta pista

Colapinto: "Nos está costando mucho esta pista"

Unión y el desafío de extender su racha positiva en el 15 de Abril

Unión y el desafío de extender su racha positiva en el 15 de Abril

Murió Estela González, la mujer baleada por el policía que se había atrincherado en barrio Nueva Esperanza

Murió Estela González, la mujer baleada por el policía que se había atrincherado en barrio Nueva Esperanza

Ezequiel Medrán cambia, para que algo en Colón cambie

Ezequiel Medrán cambia, para que algo en Colón cambie

Ovación
Se inicia el tercer capítulo del ascenso Griselda Weimer

Se inicia el tercer capítulo del ascenso Griselda Weimer

Colapinto quedó último en la segunda práctica libre del GP de Azerbaiyán

Colapinto quedó último en la segunda práctica libre del GP de Azerbaiyán

Colapinto: Nos está costando mucho esta pista

Colapinto: "Nos está costando mucho esta pista"

Mundial de Vóley: ya se sabe a qué hora jugarán Argentina e Italia

Mundial de Vóley: ya se sabe a qué hora jugarán Argentina e Italia

Lanús se mide frente a Platense en La Fortaleza

Lanús se mide frente a Platense en La Fortaleza

Policiales
Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná