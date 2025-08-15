Uno Santa Fe | Ovación | TC2000

El TC2000 regresa a General Roca después de seis años

El autódromo Parque de la ciudad rionegrina será escenario de la 6ª fecha del TC2000, que tiene a Stang como líder escoltado por Rossi y Vivian

15 de agosto 2025 · 10:50hs
El TC2000 se presentará este fin de semana en el autódromo Parque de la ciudad de General Roca para cumplir la sexta fecha de torneo 2025

El TC2000 se presentará este fin de semana en el autódromo Parque de la ciudad de General Roca para cumplir la sexta fecha de torneo 2025

El autódromo Parque Ciudad de General Roca volverá a sentir el rugido del TC2000 este sábado 16 y domingo 17 de agosto, seis años después de su última visita. El retorno de la categoría más tecnológica de Sudamérica a la Patagonia no es un hecho menor: esta pista rionegrina ha sido escenario de grandes capítulos del automovilismo argentino, incluyendo uno de los momentos más recordados de todos los tiempos, la victoria de Juan María Traverso el 3 de abril de 1988 con su Renault Fuego envuelta en llamas.

Traverso, uno de los máximos ídolos del deporte motor nacional, consiguió ocho triunfos en este trazado, pero ninguno tan recordado como aquel de 1988. Con el motor incendiado y humo invadiendo el habitáculo, el Flaco decidió seguir en pista. Con coraje y precisión, cruzó primero la bandera a cuadros, escoltado por Silvio Oltra y Osvaldo “Cocho” López para completar un podio íntegramente Renault. La imagen de su Fuego ardiendo, pero victoriosa, quedó grabada a fuego –literalmente- en la memoria de los fanáticos y convirtió a General Roca en un lugar emblemático para el TC2000.

El TC2000 regresa a General Roca

En esta edición 2025, la cita tendrá un condimento especial: será la primera vez que el público patagónico vea en acción a los SUV de nueva generación del TC2000. Se trata de la transformación técnica más profunda en más de cuatro décadas de historia de la categoría.

Estos vehículos, desarrollados en Argentina, llevan bajo el capot motores de cinco cilindros y 500 caballos de potencia, combinados con un paquete aerodinámico de vanguardia y efecto suelo. Gracias a esta configuración, son capaces de alcanzar velocidades que los posicionan como los autos de turismo con tracción delantera más rápidos del mundo.

La llegada de los SUV a la pista no es solo un cambio de silueta: es una reconexión con el mercado automotor real. Los modelos que compiten -Toyota Corolla Cross, Honda ZR-V, Chevrolet Tracker, entre otros-son los mismos que hoy lideran las calles, pero transformados en auténticas máquinas de competición gracias a la ingeniería de equipos y proveedores nacionales. Toyota y Honda respaldan este nuevo concepto con estructuras oficiales, mientras que YPF y Pirelli aportan su tecnología y experiencia como socios estratégicos.

En lo estrictamente deportivo, el campeonato llega con Emiliano Stang (Toyota GAZOO Racing YPF Infinia) al frente con 100 puntos, seguido muy de cerca por su compañero Matías Rossi (90) y Franco Vivian (YPF Elaion Auro Pro Racing) con 85. Con esta paridad en la lucha por el título, General Roca se prepara para un espectáculo donde la historia se une al futuro: la pasión de siempre, con la tecnología que marca el pulso del automovilismo moderno.

Un circuito que alguna vez vio a un ídolo ganar entre el humo y las llamas será ahora testigo del debut patagónico de una generación de autos que promete reescribir la historia del TC2000. Esta será la visita Nº32 de la categoría al trazado de la Asociación Volantes de General Roca (AVGR) con horarios confirmados. Para el TC2000 será un evento regular que el sábado 16 de agosto tendrá un shakedown, dos entrenamientos y una clasificación que tendrá transmisión en vivo y en directo por TyC Sports 2 y TyC Sports Play, para luego continuar el domingo 17 de agosto con los tanques llenos y la final a 35 minutos más una vuelta que la podrán seguir por la señal de TyC Sports y TyC Sports Play.

TC2000 Parque General Roca
Horas decisivas para la venta de Kevin Zenón: Unión y Boca negocian su salida al Olympiacos

Por primera vez en 30 años se realizó un mantenimiento integral del sistema de defensas contra inundaciones de la ciudad

Zurbriggen: "Sería lindo demostrar todo lo que trabajé en Colón"

Horas decisivas para la venta de Kevin Zenón: Unión y Boca negocian su salida al Olympiacos

Por primera vez en 30 años se realizó un mantenimiento integral del sistema de defensas contra inundaciones de la ciudad

Zurbriggen: "Sería lindo demostrar todo lo que trabajé en Colón"

Cuánto cuesta llenar el changuito en cada provincia: el lugar que ocupa Santa Fe en el ranking

El oficialismo de Colón define estrategia para las elecciones de fin de año

Encuesta de UNO Santa Fe: qué opina el hincha sobre el regreso de José Vignatti a la vida política de Colón

Horas decisivas para la venta de Kevin Zenón: Unión y Boca negocian su salida al Olympiacos

Doble dorada en la última jornada para la natación en Asunción

Las Panteritas no pudieron con Brasil en cuartos de final del Mundial U21

Toty Garateguy quiere dar pelea en la gran noche de Maipú

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"