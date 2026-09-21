Aprehendieron a dos muchachos por portación indebida de arma de fuego y encubrimiento

El operativo se originó durante la madrugada de este lunes, tras un llamado que alertaba sobre disparos en calle Neuquén al 6300, en el norte de la ciudad. En un pasillo, los oficiales secuestraron un revólver calibre .22 cargado con ocho cartuchos.

Durante la madrugada de este lunes, cerca de la una, en un pasillo de calle Neuquén al 6300 , en el norte de la ciudad de Santa Fe , oficiales del Comando Radioeléctrico Capitalino (CREC) aprehendieron a dos personas y secuestraron un revólver cargado , luego de que la central de emergencias 911 los comisionara al lugar por un llamado que alertaba sobre disparos de arma de fuego.

Los dos aprehendidos

Al arribar al lugar, varias personas les indicaron con señas a los oficiales que en la zona de un pasillo se encontraban los hombres buscados. Allí, los agentes hallaron dentro de un bolso tipo cartera negro un revólver calibre .22 marca Bagual, de color gris, con la empuñadura envuelta en cinta negra y sin numeración visible. El arma tenía colocada la carga completa de balas, con ocho cartuchos del mismo calibre, al momento del secuestro.

En el lugar fueron aprehendidos un muchacho identificado como R. O., de 23 años, y el joven U. G. O., de 18 años. Ambos fueron trasladados, junto con el arma secuestrada, a la Estación Policial Norte (EPN).

Cerca de las 2, agentes especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI) se presentaron en la dependencia y realizaron a los aprehendidos la prueba de dermotest, un procedimiento destinado a detectar en las manos residuos compatibles con el disparo de un arma de fuego.

Intervención de la Fiscalía

Los policías informaron sobre el procedimiento a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez comunicó lo ocurrido al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal ordenó que ambos aprehendidos continuaran privados de su libertad, fueran trasladados para una revisión física en Medicina Legal, identificados y alojados en una dependencia policial de Orden Público.

Además, dispuso la realización de los peritajes criminalísticos correspondientes sobre el arma y los cartuchos secuestrados, a cargo de los especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

La atribución delictiva provisoria quedó establecida como portación indebida de arma de fuego de uso civil para el hombre de 23 años y encubrimiento para el joven de 18.