La agenda de partidos amistosos que jugará Unión esta semana

Teniendo en cuenta que el próximo fin de semana no habrá actividad por la fecha FIFA, el DT de Unión Leonardo Madelón le dará rodaje al plantel, sumando minutos de fútbol

Luego de la derrota ante Independiente, el plantel rojiblanco pone el foco en lo que será el partido que Unión jugará ante Boca el domingo 4 de octubre.

Pero como para ese encuentro quedan dos semanas , el técnico tatengue Leonardo Madelón dispuso que en esta semana, el plantel sume minutos de fútbol y en consecuencia programó dos encuentros amistosos.

En uno de ellos jugarán los suplentes y en el otro tendrán rodaje los habituales titulares. Y es que la idea es seguir trabajando para corregir los errores que evidenció Unión en los últimos dos compromisos.

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Así las cosas, este martes, en horario matutino y en el 15 de Abril, la formación alternativa de Unión jugará un amistoso frente a San Martín de Progreso.

Mientras que el viernes por la mañana disputará el segundo encuentro, pero en este caso será en Casa Unión, con la formación habitualmente titular y frente a Ben Hur.