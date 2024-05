El último adiós al Flaco Traverso en Villa Ramallo

“La verdad que me duele la partida del ‘Flaco’. Lo voy a extrañar porque realmente tuvimos una linda relación, y aunque muchos decían que no era fácil llevarse bien. Yo creo que si lo era, ya que era un tipo frontal. Cuando se ponía áspero decía ‘bueno, la seguimos otro día’”, relató Aventín tras la despedida del campeón.

“Es un día con tristeza, si bien sabíamos cómo estaba el ‘Flaco’ y de su enfermedad. Lo vamos a recordar por todo lo que hizo, por su forma de ser y su sinceridad, yo, personalmente, porque me enseñó muchísimo, fui compañero de equipo y me llevo los mejores recuerdos, también fuimos duros rivales. No te voy a decir que terminamos siendo amigos, pero si logramos una relación muy linda”, expresó también Omar “El Gurí” Martínez, otro de sus tantos rivales pero muy queridos compañeros que le dejó el deporte.

Otro de los que brindó sus condolencias fue el joven piloto Franco Colapinto, actualmente corriendo en Fórmula 2 con la escudería MP Motorsport: “La suerte que tuve de haberte conocido y que me hayas acompañado en una charla tan importante para mi. Único e inigualable ¡Qué descanses en paz, Flaco!”

La despedida que le hizo la ACTC en Termas de Río Hondo

El Turismo Carretera tuvo este domingo su nueva fecha del campeonato, esta vez en Termas de Río Hondo, y antes de la largada se llevó a cabo un minuto de silencio en honor al “Flaco” Traverso, en donde los autos se colocaron en sus puestos con un listón negro y los pilotos se agruparon de pie en la línea de salida.

“Es lamentable esto, pero hay que vivirlo, transitarlo, agradeciendo siempre a las autoridades de Termas, al Gobernador de la Provincia. Hay que vivir este momento pensando en Traverso, recordándolo por siempre, se nos fue una leyenda”, aseguró el vicepresidente de la ACTC Guido Mazzacane.