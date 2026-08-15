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Durísimo golpe para Unión: perdió ante San Lorenzo y profundizó su mal momento

El Tatengue perdió 1-0 en el Nuevo Gasómetro frente a un Ciclón que llegaba sumergido en una profunda crisis. Rodrigo Auzmendi marcó el único gol de un partido en el que Unión volvió a mostrar una preocupante falta de respuestas.

Ovación

Por Ovación

15 de agosto 2026 · 16:42hs
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Durísimo golpe para Unión: perdió ante San Lorenzo y profundizó su mal momento

Prensa Unión

Unión volvió a perder y la derrota duele todavía más por el contexto y por la manera. El equipo de Leonardo Madelón cayó 1-0 ante San Lorenzo, sumó su segunda caída consecutiva y dejó una imagen muy preocupante en el Nuevo Gasómetro, donde no pudo aprovechar ninguna de las ventajas que ofrecía un rival golpeado deportiva e institucionalmente.

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El único gol del partido llegó a los 18 minutos del primer tiempo. Un centro desde la izquierda fue peinado por Juan Pablo Ludueña y la pelota quedó servida para Rodrigo Auzmendi, quien definió de derecha al primer palo. Matías Mansilla pudo haber hecho mucho más y volvió a quedar expuesto en una acción que terminó siendo determinante.

San Lorenzo hizo poco para ganar, pero tuvo la virtud de aprovechar una de las pocas situaciones que generó. Unión, en cambio, volvió a pagar muy caro un error defensivo y se fue del Bajo Flores con otra derrota que profundiza las dudas.

Un Unión sin respuestas ofensivas

Lo más preocupante fue que nunca quedó claro cuál era la búsqueda de Unión en ataque. Madelón presentó un equipo con nombres de características ofensivas, pero el Tatengue nunca encontró los caminos para lastimar.

La única aproximación realmente clara del primer tiempo llegó a los 41' del primer tiempo después de una buena combinación entre Julián Palacios y Bruno Pittón. La pelota le quedó a Mauro Luna Diale, pero un defensor de San Lorenzo alcanzó a cruzarse justo cuando se disponía a definir. Después, poco y nada.

Unión tuvo la pelota por momentos, pero careció de profundidad, cambio de ritmo y claridad en los últimos metros. Y cuando necesitó reaccionar, tampoco encontró respuestas desde el banco.

Una tarde negra: lesiones y otro error que cuesta caro

La tarde fue todavía más adversa por las lesiones. Ignacio Malcorra tuvo que dejar la cancha, luego Joaquín Mosqueira también salió con molestias y Lautaro Vargas no pudo continuar después del entretiempo.

Demasiados golpes para un equipo que ya llegaba con dudas.

Pero la preocupación mayor vuelve a estar en el rendimiento colectivo. Unión perdió las características que históricamente identificaron a los equipos de Madelón: intensidad, agresividad, solidez defensiva y capacidad para aprovechar los espacios en las transiciones. Esta vez no apareció ninguna de ellas.

San Lorenzo, que llegaba con dos derrotas consecutivas y una crisis que parecía tenerlo contra las cuerdas, encontró en Unión a un rival que no supo aprovechar absolutamente nada de ese escenario. El Ciclón hizo poco, pero Unión hizo todavía menos.

Madelón deberá resetear un equipo que no despega

Sobre el final, Unión fue con amor propio, pero sin ideas. Intentó empujar a San Lorenzo contra su arco, aunque nunca encontró una jugada colectiva capaz de generar verdadero peligro.

La derrota deja mucho más que cero puntos. El equipo no consigue despegar y, partido a partido, parece mostrar una involución.

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Madelón deberá trabajar mucho para recuperar la identidad que sus equipos suelen tener. Porque si ante un San Lorenzo en crisis Unión tampoco pudo imponer condiciones, el problema ya no parece ser solamente de resultados.

Fue una de las producciones más flojas de Unión desde el regreso de Madelón. Y ahora el entrenador tendrá que encontrar rápidamente las respuestas para evitar que esta segunda derrota consecutiva se transforme en una tendencia.

Formaciones de San Lorenzo y Unión

San Lorenzo: 25-José Devecchi; 55-Nicolás Blanco, 19-Emiliano Amor, 2-Danilo Arboleda, 3-Teo Rodríguez Pagano; 22-Juan Pablo Álvarez, 24-Nicolás Tripichio, 5-Ignacio Perruzzi, 11-Matías Reali; 9-Alexis Cuello, 29-Rodrigo Auzmendi. DT: Néstor Gorosito.

Unión: 21-Matías Mansilla; 35-Lautaro Vargas, 2-Maizon Rodríguez, 26-Juan Pablo Ludueña, 12-Bruno Pitton; 20-Julián Palacios, 5-Lucas Menossi, 17-Joaquín Mosqueira, 10-Ignacio Malcorra; 19-Marcelo Estigarribia, 25-Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Goles: ST 18' Rodrigo Auzmendi (SL).

Cambios: PT 17' Ignacio Malcorra x Mauro Luna Diale (U); 26' Joaquin Mosqueira x Emilio Giaccone. ST 1' Lautaro Vargas x Juan Pintado (U). 9' Del Prete x Álvarez (SL).

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Diego Ceballos

Estadio: Pedro Bidegain

Unión San Lorenzo Gasómetro
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