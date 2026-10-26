Colón pone la mira en Defensores: cómo se encuentran los cinco lesionados del plantel

Colón afrontará el último partido de la fase regular con el objetivo de fortalecer su localía para el Reducido. Iván Delfino seguirá de cerca a los cinco lesionados.

Colón dejó atrás el triunfo ante Ciudad de Bolívar y comenzó a enfocarse en el último compromiso de la fase regular de la Primera Nacional, frente a Defensores de Belgrano, en el estadio Brigadier López. Aunque José Alonso adelantó que el encuentro se jugaría el sábado 31 de octubre a las 18, la programación tentativa contempla como alternativas el domingo 1 o el lunes 2 de noviembre.

Mientras espera la confirmación oficial, Iván Delfino deberá prestar especial atención a la evolución física de varios futbolistas que terminaron con molestias o que todavía se recuperan de distintas lesiones.

El objetivo sabalero será cerrar la etapa regular con otra victoria en casa, consolidar una de sus principales fortalezas de cara al Reducido y, al mismo tiempo, conservar las posibilidades matemáticas de mejorar su ubicación. Colón ya aseguró su lugar en la instancia eliminatoria, pero una combinación favorable de resultados podría permitirle escalar hasta el tercer puesto, con un panorama potencialmente más conveniente para los cruces decisivos. Por eso, el encuentro ante Defensores no será un simple trámite antes de los playoffs: también puede influir en las condiciones deportivas con las que el equipo afrontará la pelea por el ascenso.

Franco García, la principal preocupación de Delfino en Colón

Uno de los casos que más atención demanda es el de Franco García, quien volvió a jugar después de una lesión en el tobillo izquierdo, pero sufrió una nueva molestia durante el partido ante Ciudad de Bolívar y debió ser reemplazado a los cinco minutos. La intención sería esperar su recuperación para el inicio del Reducido, ya que necesitaría al menos dos semanas para volver a estar en condiciones.

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La prioridad será evitar que el extremo vuelva a sufrir una recaída en una etapa en la que cada futbolista puede resultar determinante. Con el lugar de Colón en los cruces ya asegurado, su recuperación aparece como un objetivo más importante que forzar su presencia en el último compromiso de la fase regular.

Lértora y Sarmiento, pendientes de evolución en Colón

Federico Lértora y Darío Sarmiento también terminaron el encuentro con molestias, aunque, según lo señalado por Delfino, no serían de gravedad. En ambos casos, el cuerpo técnico espera que puedan evolucionar favorablemente durante la semana y quedar disponibles para el compromiso ante Defensores.

La situación de Sarmiento adquiere especial relevancia por la posibilidad de que tenga que disputar un lugar en el equipo titular. Si logra recuperarse, el mediocampista protagonizará una competencia directa con Ignacio Antonio para ocupar una de las posiciones que el entrenador deberá resolver de cara al cierre de la fase regular.

Delfino tendrá que evaluar no solamente la disponibilidad de los jugadores, sino también sus condiciones para afrontar un partido que puede exigir intensidad y concentración. La decisión final dependerá de cómo respondan a las cargas de trabajo y de las sensaciones que transmitan en los entrenamientos.

Budiño y Garate, otros dos casos bajo seguimiento en Colón

El entrenador también estará atento a Matías Budiño, quien se perdió los últimos partidos por una distensión ligamentaria en una de sus rodillas. La evolución del arquero será importante para determinar si puede volver a estar a disposición en la última fecha o si su regreso deberá esperar al Reducido.

Prensa Colón

Otro de los futbolistas que permanece bajo observación es Leandro Garate, quien sufrió un pequeño desgarro en los aductores. Su disponibilidad dependerá de la recuperación de esa lesión y de la respuesta física que pueda mostrar durante los próximos días, pero es casi un hecho que no estaría para este encuentro.

En paralelo, Delfino deberá resolver algunas cuestiones futbolísticas. La ausencia de Garate, sumada a la necesidad de administrar las cargas de los jugadores que llegan con molestias, puede obligarlo a modificar la estructura del equipo para recibir a Defensores de Belgrano.

Una decisión técnica y un cierre con objetivos concretos

Otro dato que dejó la convocatoria para el partido ante Ciudad de Bolívar fue la ausencia de Pier Barrios, quien no viajó por decisión del entrenador. En principio, su exclusión no estaría relacionada con una cuestión física, sino con una determinación futbolística de Delfino.

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Con el plantel bajo evaluación, el técnico deberá definir qué equipo presenta en el Brigadier López y cuánto arriesga con aquellos jugadores que llegan entre algodones. La intención será sostener el funcionamiento que permitió conseguir el triunfo como visitante, sin comprometer la preparación de los futbolistas para la etapa más importante del campeonato.

Colón afronta la última fecha con dos objetivos complementarios: defender su fortaleza como local y mejorar, si los resultados lo permiten, su posición en la tabla. El Reducido está cada vez más cerca y la administración de las cargas físicas será fundamental. En ese escenario, la evolución de los lesionados y las decisiones de Delfino marcarán buena parte de la planificación para un encuentro que puede servir como impulso antes de comenzar a jugarse todo por el ascenso.