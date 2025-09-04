Uno Santa Fe | Ovación | Perú

Eliminatorias Sudamericanas: Perú se juega su última ficha ante Uruguay

Los dirigidos por Oscar Ibáñez están obligados a ganar los dos partidos que les restan y deben esperar otros resultados.

Ovación

Por Ovación

4 de septiembre 2025 · 07:36hs
Eliminatorias Sudamericanas: Perú se juega su última ficha ante Uruguay

La selección de Perú visitará este jueves a su par de Uruguay, en un partido correspondiente a la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, en busca de un triunfo que le permita mantener las chances de seguir con chances de clasificar al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

El encuentro, que se jugará en el Estadio Centenario de Montevideo a partir de las 20:30, se podrá ver a través de TyC Sports Play. El árbitro designado fue el argentino Facundo Tello, mientras que en el VAR estará su compatriota Germán Delfino.

Perú llega a este encuentro prácticamente eliminado, ya que solo sumó 12 puntos en las actuales Eliminatorias Sudamericanas. Para clasificar al Repechaje, los dirigidos por Oscar Ibáñez tienen que ganarle tanto a Uruguay como a Paraguay en la siguiente fecha y esperar a que Venezuela y Bolivia no sumen puntos.

En la última doble fecha de Eliminatorias, Perú empató sin goles ante Colombia y Ecuador, lo que lo dejó en una situación extremadamente delicada.

Del otro lado estará Uruguay, que con 24 puntos ya tiene la clasificación asegurada pese a la irregularidad que demostró durante las actuales Eliminatorias bajo la conducción técnica del argentino Marcelo Bielsa.

El conjunto “Charrúa” viene de ganarle a Venezuela por 2-0 en la última fecha, para conseguir el boleto directo al próximo Mundial.

Estas son las probables formaciones de Uruguay – Perú

Uruguay: Santiago Mele; Mathías Olivera, Sebastián Cáceres, Santiago Bueno, Guillermo Varela; Giorgian de Arrascaeta, Rodrigo Bentancur, Nicolás Fonseca; Brian Rodríguez, Rodrigo Aguirre y Facundo Pellistri. DT: Marcelo Bielsa.

Perú: Pedro Gallese; Marcos López, Renzo Garcés, Carlos Zambrano, Luis Advíncula; Yoshimar Yotún, Erick Noriega, Jairo Concha; Kenji Cabrera, Luis Ramos y Andy Polo. DT: Oscar Ibáñez.

  • Estadio: Centenario de Montevideo
  • Árbitro: Facundo Tello
  • VAR: Germán Delfino
  • Horario: 20:30. TV: TyC Sports Play
Perú Uruguay Eliminatorias Sudamericanas
Noticias relacionadas
calendario del gp de italia con franco colapinto: dias y horarios de la formula 1

Calendario del GP de Italia con Franco Colapinto: días y horarios de la Fórmula 1

jannik sinner derroto a lorenzo musetti y es semifinalista del us open

Jannik Sinner derrotó a Lorenzo Musetti y es semifinalista del US Open

Fernando Batista le restó importancia a lo que será la despedida de Messi en suelo argentino.

Fernando Batista le restó importancia a la despedida de Lionel Messi

Emiliano Vecchio rescindió su contrato con Defensores de Belgrano.

Emiliano Vecchio rescindió su contrato con Defensores de Belgrano

Lo último

Paraguay busca la clasificación directa ante Ecuador

Paraguay busca la clasificación directa ante Ecuador

Cortes programados por EPE para este miércoles

Cortes programados por EPE para este miércoles

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Último Momento
Paraguay busca la clasificación directa ante Ecuador

Paraguay busca la clasificación directa ante Ecuador

Cortes programados por EPE para este miércoles

Cortes programados por EPE para este miércoles

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Calendario del GP de Italia con Franco Colapinto: días y horarios de la Fórmula 1

Calendario del GP de Italia con Franco Colapinto: días y horarios de la Fórmula 1

Jannik Sinner derrotó a Lorenzo Musetti y es semifinalista del US Open

Jannik Sinner derrotó a Lorenzo Musetti y es semifinalista del US Open

Ovación
José Alonso sería el candidato a presidente de Colón con el aval de José Vignatti

José Alonso sería el candidato a presidente de Colón con el aval de José Vignatti

Ahora sí, el DT de Colón Ezequiel Medrán meterá mano en el equipo

Ahora sí, el DT de Colón Ezequiel Medrán meterá mano en el equipo

Colón y Unión, ya tienen hora y día para su choque de Copa Santa Fe

Colón y Unión, ya tienen hora y día para su choque de Copa Santa Fe

La Reserva de Colón empató con Ferro y perdió la chance de meterse en zona de clasificación

La Reserva de Colón empató con Ferro y perdió la chance de meterse en zona de clasificación

Por qué Alpine sube a Aron y baja a Colapinto de la FP1 en Monza

Por qué Alpine sube a Aron y baja a Colapinto de la FP1 en Monza

Policiales
Pesos, dólares y euros: revelan el botín del millonario robo a la empresa Acerind en Santa Fe

Pesos, dólares y euros: revelan el botín del millonario robo a la empresa Acerind en Santa Fe

Audaz golpe en Recreo: robaron millones de pesos, reales y dólares de un lubricentro y hay sospechas de entregadores

Audaz golpe en Recreo: robaron millones de pesos, reales y dólares de un lubricentro y hay sospechas de entregadores

Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional