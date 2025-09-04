Eliminatorias Sudamericanas: Perú se juega su última ficha ante Uruguay

Los dirigidos por Oscar Ibáñez están obligados a ganar los dos partidos que les restan y deben esperar otros resultados.

La selección de Perú visitará este jueves a su par de Uruguay , en un partido correspondiente a la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas , en busca de un triunfo que le permita mantener las chances de seguir con chances de clasificar al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 .

El encuentro, que se jugará en el Estadio Centenario de Montevideo a partir de las 20:30 , se podrá ver a través de TyC Sports Play . El árbitro designado fue el argentino Facundo Tello , mientras que en el VAR estará su compatriota Germán Delfino .

Perú llega a este encuentro prácticamente eliminado, ya que solo sumó 12 puntos en las actuales Eliminatorias Sudamericanas. Para clasificar al Repechaje, los dirigidos por Oscar Ibáñez tienen que ganarle tanto a Uruguay como a Paraguay en la siguiente fecha y esperar a que Venezuela y Bolivia no sumen puntos.

En la última doble fecha de Eliminatorias, Perú empató sin goles ante Colombia y Ecuador, lo que lo dejó en una situación extremadamente delicada.

Del otro lado estará Uruguay, que con 24 puntos ya tiene la clasificación asegurada pese a la irregularidad que demostró durante las actuales Eliminatorias bajo la conducción técnica del argentino Marcelo Bielsa.

El conjunto “Charrúa” viene de ganarle a Venezuela por 2-0 en la última fecha, para conseguir el boleto directo al próximo Mundial.

Estas son las probables formaciones de Uruguay – Perú

Uruguay: Santiago Mele; Mathías Olivera, Sebastián Cáceres, Santiago Bueno, Guillermo Varela; Giorgian de Arrascaeta, Rodrigo Bentancur, Nicolás Fonseca; Brian Rodríguez, Rodrigo Aguirre y Facundo Pellistri. DT: Marcelo Bielsa.

Perú: Pedro Gallese; Marcos López, Renzo Garcés, Carlos Zambrano, Luis Advíncula; Yoshimar Yotún, Erick Noriega, Jairo Concha; Kenji Cabrera, Luis Ramos y Andy Polo. DT: Oscar Ibáñez.