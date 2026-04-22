Tras el Superclásico, prohibieron los papeles para lanzar en las tribunas

El Comité de Seguridad en el Fútbol prohibió la utilización de papeles para lanzar en las tribunas. La decisión se tomó solo tres días después del Superclásico

El Comité de Seguridad en el Fútbol prohibió la utilización de papeles para lanzar en las tribunas. La decisión se tomó solo tres días después del Superclásico entre River y Boca. La medida, que es de carácter “preventivo y de aplicación inmediata”, fue aprobada por todas las partes en la reunión que se celebró este miércoles.

Esta medida se dio “en virtud de los hechos acontecidos durante el encuentro disputado el pasado domingo entre el Club Atlético River Plate y el Club Atlético Boca Juniors, en el cual se registró un principio de incendio en un sector de platea —sofocado con celeridad—, se ha procedido a realizar una evaluación integral del riesgo asociado a la utilización de papelitos cortados como elemento de festejo”.

La carta enviada a todos los clubes considera que “aun contando el club local con protocolos de contingencia previamente aprobados y los recursos adecuados para su implementación, se produjo una incidencia que evidencia de manera concreta el potencial riesgo de ignición que dichos materiales implican en contextos de alta concentración de público".

Sin papeles en las canchas de la Liga Profesional

De esta manera, por “estrictas razones de seguridad del público asistente”, el Comité de Seguridad en el Fútbol determinó “la prohibición del uso de papelitos cortados como elemento de festejo en tribunas, plateas y demás sectores destinados al público asistente, en todos los estadios ubicados en la Ciudad”.

Y destacaron que “no se otorgarán autorizaciones, en lo sucesivo, para acciones de festejo que contemplen la utilización de los mencionados elementos”.