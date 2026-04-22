Pese al bajón, Unión tiene dos de los máximos asistidores del Apertura

Unión dejó atrás el revés ante Newell's y se enfoca en buscar la recuperación con Vélez en Liniers para sostenerse en zona de playoffs, con dos piezas vitales

El golpe ante Newell's ya quedó atrás y en Unión no hay mucho margen para lamentarse, por lo que el foco está puesto en el desafío de alto voltaje ante Vélez en Liniers de la fecha 16 del Apertura. El objetivo es sumar para sostenerse en zona de playoffs, lo que se complicó con los últimos dos reveses en fila.

El Tate pasó, en cuestión de partidos, de la ilusión a la urgencia. Hoy necesita ganar para depender de sí mismo en la pelea por la clasificación y el contexto no ayuda: enfrente estará uno de los equipos más sólidos del torneo y en su casa. Pavada de escenario.

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Unión, con dos asistences de elite

Sin embargo, en medio de este momento irregular, hay un dato que invita a sostener la esperanza. Dos jugadores clave del equipo de Leonardo Madelón aparecen entre los máximos asistidores del torneo: Julián Palacios y Rafael Profini, con cinco.

image Unión cuenta con dos de los principales asistidores del Apertura.

Comparten ese lugar de privilegio con nombres de peso como Sebastián Villa (Independiente Rivadavia), Facundo Lencioni (Gimnasia y Esgrima de Mendoza) y Gabriel Ávalos.

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En un equipo que necesita reencontrarse con su mejor versión, la generación de juego aparece como una de sus principales fortalezas. Palacios y Profini no solo aportan claridad, sino también ese pase final que puede marcar la diferencia en partidos cerrados. Unión sabe que no tiene margen. Pero también sabe que tiene herramientas. Y en ese equilibrio entre necesidad y potencial, se juega su futuro en el Apertura.