Emiliano Pucheta peleará ante el ruso Khataev en Moscú

En la previa a la pelea con Khataev se realizó una conferencia de prensa del combate frente al argentino en la que participó el Chino Madiana. "Nosotros estamos seguros que vamos a ganar, y por eso es que voy a apostar mi reloj que vale treinta mil dólares" señaló el ex campeón superligero y wélter de la AMB, oriundo de la localidad santafesina de Margarita, en el departamento Vera.

Pucheta tiene 27 años, y en febrero pasado ya se presentó en Rusia, en esa oportunidad fue ante Magomed Madiev en Krasnogorsk, ante quien los jueces determinaron un empate. Posteriormente, se enfrentó en el complejo deportivo teniente Origone, en Justiniano Posse, a Juan Manuel Taborda de Villa María, al que derrotó por KOT en el noveno asalto en una pelea programada a diez vueltas. Ahora será ante Shamil Khataev de 27 años y oriundo Grozny. Su última presentación fue en marzo pasado en el cual derrotó a Lukas Ndafoluma por la vía rápida en el segundo asalto en un combate pactado a diez rounds.

image.png Pucheta peleará en Moscú y en la conferencia de prensa fue acompañado por el Chino Marcos René Maidana.

"Acá en Rusia me estoy preparando de modo muy similar a como lo venía haciendo en Argentina. Vengo corriendo a la mañana, después vuelvo a trabajar un poco a la tarde, y a la noche, a la misma hora que se hará la pelea tengo otra sesión de entrenamiento, básicamente para no tener sueño" comenzó señalando Emiliano Pucheta desde Moscú a UNO Santa Fe.

El púgil santafesino indicó que "la verdad es que nos han recibido muy bien. Cuando estuvimos la primera vez medio que vinimos de punto, pero para esta pelea llegamos más plantados, la gente nos respeta mucho más. Los promotores nos conocen, y ya casi que nos consideran como de la casa".

El excampeón argentino mediano expresó que "la pelea anterior que hicimos en febrero pasado ante Magomed Madiev que terminó siendo empate, fue dura, muy buena, y por la buena actuación que tuvimos estamos nuevamente acá para ahora hacer la pelea principal de la velada. Mi rival anterior está número 1 en el ranking, y el que viene ahora es más físico. Tiene diez triunfos con tres que fueron por KO, pero lo importante es que nosotros llegamos bien, estamos entrenados, y espero poder hacer una buena pelea, como en la anterior oportunidad".

image.png "Estoy seguro que vamos a ganar" dijo Maidana, quien apostó su reloj que tiene un valor de 30.000 mil dólares.

"En lo personal estoy muy bien, muy tranquilo, vengo entrenando muy bien, siempre me caractericé por ser disciplinado, todos los días entrenando y yendo al gimnasio a trabajar bien duro. No es que estoy confiado, pero sí estoy seguro del trabajo que vengo haciendo con mi entrenador" destacó el boxeador de barrio Cabal que desde hace más de ocho meses tiene como entrenador a Diógenes Totino Caunedo.

Hasta el viernes que es la pelea Emiliano entrena, descansa y se mantiene focalizado en el combate que se viene. "Estoy tranquilo porque no tengo que estar pendiente de otra cosa que en la pelea. No me tengo que andar preocupando por el peso, y estoy bien en la categoría que corresponde. Al punto que estoy comiendo muy bien, un desayuno enorme, con mucha variedad. Después almuerzo al mediodía, a la noche ceno, y todo con absoluta tranquilidad.

Pucheta se refirió a como es el vínculo con su nuevo entrenador en el gimnasio Thunder al sostener que "la verdad es que conectamos muy bien, nos llevamos fenomenalmente bien, y me siento muy apoyado por él. Está constantemente preocupado en cada detalle, para que no me falte nada, para que entrene tranquilo, y que esté bien descansado física y mentalmente. Estamos muy bien, y nos acoplamos muy bien. Estamos cerca del año, y sin dudas que el balance es más que satisfactorio".