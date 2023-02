Emiliano Pucheta peleará ante el ruso Madiev en Europa

El boxeador santafesino indicó que "es una pelea muy importante en mi carrera, la cual será con Magomed Madiev en Moscú. Esta posibilidad surgió porque arranqué con Totino Caunedo, hablé con él que quería salir afuera, y el movió sus contactos, y me consiguieron la pelea esta en Rusia".

Sobre el rival con el que se deberá medir señaló que "el boxeador con el que me voy a enfrentar se que tiene 15 peleas ganadas y 1 perdida, es bueno, pero para eso estamos en el mismo nivel. El año pasado me fue bien, de las cuatro peleas que hice gané en tres. La que perdí con Coria fue muy pareja, pero me tocó perder en las tarjetas, en una en fallo dividido. Había arrancado con dos peleas ganadas KO en el primer round, con Correa y Moyano".

En el mismo sentido agregó que "después vino la pelea que perdí con Coria en Córdoba, que la perdí por puntos, incluso el en el sexto round se cayó, y después terminé el 2022 con un triunfo ante Ayala, por nocaut en el sexto round en Oncativo". En 2021, un año particular porque se estaba saliendo de la pandemia, solamente afronto dos combates, uno ante Nicolás Luque Palacios en Villa Carlos Paz al cual derrotó por puntos, y luego, cayó ante Vergara en San Pedro por KO en el noveno asalto.

"Para esta pelea con Madiev me he preparado muy bien, me entrena Totino Caunedo del Thinder Box, y esperemos que tengamos un resultado positivo. También quiero destacar que mi mujer y mi familia me apoyan mucho, y eso es clave para un deportista. Es una buena oportunidad para medirme con rivales que habitualmente no nos medimos. Es un boxeador bueno, y es una buena oportunidad. Hace rato que venía buscando esta pelea en el exterior, pero por diferentes razones no se nos daba y ahora llegó la oportunidad".