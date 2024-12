Emiliano Vecchio le respondió a Unión Española: "Son un desastre"

Mientras que el club apunta que la responsabilidad es suya, Vecchio se quejó duramente al señalar que "yo la pasé súper mal. No me hicieron los documentos, no me abrieron cuenta de banco, no me dieron lo que me prometieron. Me prometieron un auto para moverme, no me lo dieron. También pagarme el alquiler, no me lo pagaron. En ese sentido, fue un año horrible, la pasé pésimo. No me pagaron, me quedaron debiendo plata. Un desastre".

En diálogo con TyC Sports, aseguró que "se terminó todo" con Unión Española y que no hubo ninguna charla de renovación. "Veremos qué es lo mejor para mi vida, para mi familia y para seguir adelante", concluyó el jugador que en 23 partidos convirtió 6 goles con la casaca roja.

La idea de Vecchio está clara: "Quiero jugar en Argentina", expresó. Además enfatizó en que está abierto a cualquier oferta porque "lo que quiero es ser feliz y competir".