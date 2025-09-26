En Boedo y Corrientes estará la atención en la Liga Nacional

San Lorenzo recibirá a Peñarol, en Boedo, en tanto que San Martín de Corrientes será local de Peñarol, en la continuidad de la fecha 1 de la Liga Nacional.

Arranca una nueva ilusión azulgrana. Se viene el debut de San Lorenzo en la Liga Nacional 2025/2026 en el Pando. Y el Ciclón llega al primer juego con un plantel joven y con recambio, pero con figuras de peso como Lucas Pérez y Selem Safar, que les marcan el camino a los más chicos junto al nuevo cuerpo técnico liderado por Sebastián Burtín.

Entre las nuevas incorporaciones se encuentran Augusto Alonso, Iván Villarruel, Lautaro Barrios, Leandro Cerminato, Tomás Nally e Ignacio Bednarek. También siguen en el plantel Lucas Latorre, Facundo Rutenberg y Cristian Cardo.

En Peñarol de Mar del Plata, será el estreno oficial de Leonardo Costa como entrenador jefe del conjunto Milrayitas, que afrontará su 39ª temporada consecutiva en la máxima categoría.

SAN LORENZO – PEÑAROL

Hora: 20.30. TV: DSports.

Árbitros: Oscar Brítez, Julio Dinamarca y Fabio Alaníz.

Estadio: Roberto Pando (CABA).

Para este nuevo desafío, el equipo se reforzó con Facundo Vázquez, Luciano Guerra, Agustín Pérez Tapia, Xavier Carreras e Iván Basualdo, quienes se sumaron a Al Thornton, Roberto Acuña, Facundo Tolosa, Nicolás Chiaraviglio, Gian Luca Rossi, Martín Chapero y Gonzalo Aman.

El base Luciano Guerra, previo al primer viajo expresó que "estamos con muchas ganas ya de empezar la Liga. Hicimos un trabajo muy bueno durante esta semana de pretemporada, así que hay un poco de ansiedad, hay ganas ya de comenzar el torneo".

SAN MARTÍN - ATENAS

Hora: 21.00. TV: Básquet Pass.

Árbitros: Juan José Fernández, Jorge Chávez Iván Huck.

Estadio: El Fortín Rojinegro (Corrientes).

San Martín comienza una nueva ilusión en la máxima categoría del básquet argentino este viernes en condición de local con plantel completo y un buen tiempo de pretemporada. Luego encarará una serie de partidos de visitante.

Para la temporada 25/26 San Martín cuenta con las continuidades de Lucas Gargallo, Gastón García y Franco Méndez, las incorporaciones de Leonel Schattmann, Víctor Fernández, Lautaro Berra, Salvador Giletto, Federico Aguerre y Reginald Becton. En tanto los juveniles que los acompañarán serán Gerónimo Ramallo, Mateo Rearte, Leonel Nuñez, Joaquín Fernández y Franco Aguerre. Además, mantiene su cuerpo técnico 100% correntino con el entrenador Gabriel Revidatti a la cabeza.

Una nueva ilusión comienza para el Griego, una nueva temporada en la máxima categoría del básquet argentino comienza y esta vez será en condición de visitante.

Sin dudas un arranque duro por el nivel de los rivales. Ambos equipos se reforzaron bien y buscarán pelear en el lote de arriba.

El plantel cordobés para esta temporada está conformado por: Atenas de Córdoba contará con los siguientes jugadores: Nakye Sanders, Marc Loving, Santiago Ferreyra, Manuel Buendía, Nicolás Zurschmitten, José Montero, Lucas Arn, Ramiro Ledesma, Germán Misetich, Facundo Valfre, Tiago Tomatis, Juan Cruz Oberto y la continuidad del entrenador Gustavo Peirone.