Se completó la cuarta fecha del Clausura Norberto Serenotti

Academia Cabrera ganó un juego clave en la lucha por la permanencia. Fue ante Pucará en el cierre del cuarto capítulo del Clausura de Liga Santafesina

Academia Cabrera superó por 4 a 1 a Pucará en el cierre de la cuarta fecha del Chijí Serenotti.

Se bajó el telón de la cuarta fecha del Torneo Clausura de Primera A Norberto Serenotti que organiza la Liga Santafesina, la cual se había postergado producto de las inclemencias del tiempo el pasado fin de semana y para preservar los campos de juego de la región. En el partido que concluyó el cuarto capítulo de la Copa Isósceles de la élite liguista, la Academia Andrés Cabrera derrotó a Pucará y escaló posiciones en la tabla de los promedios.

En un partido disputado en el estadio Mauricio Martínez de Independiente de Santo Tomé, y con el arbitraje de Juan Bonnin, la Academia Cabrera ganó ante Pucará por 4 a 1 y dejó al elenco de barrio Transporte al borde del descenso. Los goles para la escuadra santotomecina llegaron pon intermedio de Elián Aquino en dos oportunidades, Yoel Velázquez y Marcos Franco, mientras que para el Cacique descontó Nahuel Machado.

Pucará quedó con la derrota de anoche a 3 puntos de tabla de Academia, lo que se traduce si Cabrera suma 3 puntos más obliga al Cacique a ganar todos los partidos que quedan para lograr un desempate. En la próxima fecha si ambos perdieran Pucará desciende de categoría. En la próxima fecha, este sábado 27, Pucará recibirá a Ateneo Inmaculada y Academia Cabrera visitará al duro Colón de San Justo en el Mercedes Alesso de Bieler.

Las posiciones en la zona 1 quedaron del siguiente modo: Colón SJ 12, Independiente 9, UNL 8, Gimnasia y Esgrima y Ateneo Inmaculada 6; Academia Cabrera 4; Unión, Pucará, Ciclón Racing y Nobleza 3; Juventud Unida 0. Por su parte, en la zona 2, de la siguiente forma: Sanjustino y Sportivo Guadalupe 12; La Salle Jobson 9; Colón, Ciclón Norte y La Perla 7; Náutico El Quillá y Nacional 4; Newell´s 3; Vecinal Gálvez 2, Cosmos 0.

En cuanto a la tabla del descenso, la misma quedó de la siguiente manera: Pucará 0.816, Vecinal Gálvez 0.930, Newell´s Old Boys 1.034, Ciclón Racing 1.069, Deportivo Nobleza 1.172, Ciclón Norte 1.195, Cosmos FC 1.218, Sportivo Guadalupe 1.233.

Resultados cuarta fecha

Zona 1

Independiente 1- Juventud Unida 0

Ciclón Racing 0- Colón de San Justo 2

Ateneo Inmaculada 3- Unión 2

Gimnasia y Esgrima 2- Nobleza 0

El Quillá 1- Universidad 1

Zona 2

Vecinal Gálvez 0- Ciclón Norte 0

La Salle Jobson 1- Colón 4

Nacional 0- Sportivo Guadalupe 5

Cosmos 1- La Perla del Oeste 3

Newell´s 0- Sanjustino 3

image El Cacique cayó en Santo Tomé y quedó muy complicado con el promedio del descenso. fotos gentileza Fútbol de Santa Fe.

Se viene la quinta fecha del Clausura

Culminado el cuarto capítulo del certamen principal liguista se viene la disputa de la quinta fecha este sábado 27 de septiembre. Desde las 15.30 jugarán Juventud Unida con Gimnasia y Esgrima, Deportivo Nobleza con Ciclón Racing, Colón de San Justo con Academia Cabrera, Pucará con Ateneo Inmaculada, Ciclón Norte con Cosmos, La Perla del Oeste con Newell´s, Sanjustino con Nacional, Sportivo Guadalupe con La Salle Jobson, y Colón con Náutico El Quillá en el predio 4 de Junio.

A las 16.30, Vecinal Gálvez recibirá en Sauce Viejo a Independiente de Santo Tomé. El lunes 29 a partir de las 21.30, en el predio Nery Pumpido, cancha Leopoldo Jacinto Luque, Unión de Santa Fe se medirá con Universidad del Litoral.

Síntesis

Academia Cabrera 4- Pucará 1

Academia Cabrera: Mateo Albornoz; Thiago Ferraro, Facundo Panicali, Tomás Di Pietro, Gabriel Perren, Jerónimo Gamba, Elian Aquino, Francisco Aquino, Francisco Céspedes, Brian Giménez, Yoel Velázquez y Lautaro Grella. DT: Juan Villalba.

Pucará: Geremías Aguilera; Andrés Torres, Matías Heredia, Matías Ferreras, Emiliano Labandera, Juan Mendoza, Dylan Miranda, Dylan Olivares, Nahuel Machado, Pablo Anturre y Mateo Rossi. DT: Diego Lencina.

Cambios: Diego Fernández x Grella, Valencia Mosqueira x Aquino, Marcelo Romero x Panicali, Marcos Franco x Céspedes, Alan Benítez x Velazquez (A); Adrián García x Heredia, Jorge Ledesma x Miranda, Franco Rossi x Olivares, Nahuel Ávila x Rossi y Matías Farías x Ferreras (P).

Goles: Elián Aquino x2, Yoel Velázquez y Marcos Franco (A), Nahuel Manchado (P).

Expulsado: Juan Mendoza (P).

Amonestados: Elías Aquino y Lautaro Grella (A); Dylan Olivares y Nahuel Ávila (P).

Cancha: Independiente de Santo Tomé.

Árbitro: Juan Bonnin (LSF).