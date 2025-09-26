Barranquitas será escenario de un gran festival de boxeo amateur

Organizada por Orlando Azcurra y fiscalizada por la ABPSF, en el club ubicado en López y Planes al 4000, este sábado 27 se desarrollará una velada con 12 combates

Este sábado 27 de septiembre, desde las 21, las puertas del Club Barranquitas (avenida López y Planes al 4000) se abrirán no sólo para aquellos amantes del boxeo, sino también para quienes quieran disfrutar de una reunión que además de peleas tendrá otros atractivos.

Organizado por el promotor Orlando Azcurra, el festival boxístico comprenderá la realización de más de diez combates protagonizados por pugilistas entrenados en gimnasios y academias de nuestra ciudad, algunos del gimnasio Parque Garay como así también de diferentes escuelas de boxeo que funcionan en localidades cercanas, como Santo Tomé, San José del Rincón, Esperanza, Porteña y Rafaela.

La programación de la velada, fiscalizada por la ABPSF

1-Alexis Valenzuela (King Box) vs. Lucas Bruno (Brito Box)

2-Franco Ojeda (Chino Box) vs. Brian Dussol (King Box)

3-Ciro Garmendia (Chino Box) vs. Isaías Nuñez (Pequeños Demonios)

4-Jonathan Yeri (King Box) vs. Brian Bastida (Rafaela)

5-Rogeio Rodríguez (Chino Box) vs. Sebastián Rodríguez (Brito Box)

6-Juan Leguiza (King Box) vs. Santiago Ocampo (Porteña)

7-Juan Galván (King Box) vs. Agustín Agüero (Brito Box)

8-Virginia Lugo (Upper) vs. Ludmila Vega (Porteña)

9-Mirko Stivala (Chino Box) vs. Ángel Flores (Pequeños Demonios)

10-Benjamín Carpio (Parque Garay) vs. Damián González (San Lorenzo)

11-Juan Martínez (King Box) vs. Nahuel Aguilar (Willie Pep)

12-Lucas Madolé (Colastiné Boxing) vs. Jonathan Ocampo (Porteña)

13-Pablo Rodríguez (Chino Box) vs. Tomás Wildolah (Brito Box)

Colón prepara un festival para octubre

El próximo sábado 4 de octubre, a partir de las 21, se realizará un gran festival de boxeo en el gimnasio Roque Otrino del Club Atlético Colón. El evento, organizado por Carlos Lemos, tendrá una cartelera de dos peleas profesionales y diez combates con púgiles aficionados.

En las peleas profesionales, se destaca la presencia de Diego el Zurdo Borda de Colón ante Franco el Indio Huanque de Neuquén en peso ligero, y Jonathan Chiquito Vergara del Club Colón, lo hará con Ramón el Caya Ibarra de Santiago del Estero en peso pesado. Los organizadores dispusieron un destacado servicio de buffet, y las entradas anticipadas se pueden conseguir en el 3425034425.