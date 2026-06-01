Uno Santa Fe | Ovación | Paraguay

Paraguay oficializó su lista para el Mundial con varios jugadores que militan en Argentina

Paraguay, con Gustavo Alfaro a la cabeza, dio a conocer de manera oficial la nómina de futbolistas citados para disputar el Mundial 2026

1 de junio 2026 · 14:32hs
Paraguay, con Gustavo Alfaro a la cabeza, dio a conocer de manera oficial la nómina de futbolistas citados para disputar el Mundial 2026. El seleccionado guaraní vuelve a disputar una cita máxima tras 16 años. Su última participación fue en Sudáfrica 2010, donde llegó hasta los cuartos de final.

El debut de Paraguay se producirá el viernes 12 de junio ante el anfitrión, Estados Unidos, en el SoFi Stadium en Los Ángeles. En el desglose de los convocados resalta la fuerte presencia de futbolistas con rodaje en las principales ligas del continente sudamericano y del fútbol europeo, aunque solo aparecen tres futbolistas con participación en la liga local.

Los 26 convocados por Gustavo Alfaro en Paraguay

Porteros: Roberto Fernández (Cerro Porterño), Orlando Gill (San Lorenzo de Almagro), Gastón Olveira (Olimpia)

Defensores: Gustavo Velázquez (Cerro Porteño), Juan José Cáceres (Dinamo Moscú), Gustavo Gómez (Palmeiras), Omar Alderete (Sunderland), Fabián Balbuena (Gremio), José Canale (Lanús), Junior Alonso (Atlético Mineiro), Alexandro Maidana (Talleres)

Medicampistas: Diego Gómez (Brighton), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps), Damián Bobadilla (São Paulo), Matías Galarza (Atlanta United), Braian Ojeda (Orlando City), Mauricio (Palmeiras), Alejandro Romero Gamarra (Al-Ain), Gustavo Caballero (Portsmouth).

Delanteros: Miguel Almirón (Atlanta United), Julio Enciso (Racing de Estrasburgo), Ramón sosa (Palmeiras), Antonio Sanabria (Cremonese), Alex Arce (Independiente Rivadavia), Gabriel Ávalos (Independiente), Isidro Pitta (Bragantino).

Paraguay Mundial Gustavo Alfaro
