Uno Santa Fe | Ovación | Paraguay

En un partido con nada en juego, Paraguay visita a Perú

Paraguay, clasificado al Mundial, visitará a Perú, quien ya no tiene ninguna chance de acceder al Repechaje

9 de septiembre 2025 · 09:25hs
Paraguay

Paraguay, ya clasificada al Mundial visita a Perú.

Perú jugará ante Paraguay en el Estadio Nacional del Perú a partir de las 20.30, por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. La Bicolor viene de ser goleada por Uruguay y ni siquiera tiene chances de jugar el repechaje, mientras que la Albirroja de Gustavo Alfaro empató con Ecuador y se metió en la Copa del Mundo tras 16 años de espera.

Cómo llegan Perú y Paraguay al duelo de las Eliminatorias

Perú viene de ser goleado por Uruguay y se quedó sin ninguna posibilidad de estar presente en el próximo Mundial, ni siquiera a través del repechaje. La Bicolor suma solo 12 puntos y ganó apenas 1 de los últimos 8 jugados. “Hay que seguir trabajando. Nos vamos tristes porque no pudimos darle al pueblo peruano lo que tanto queríamos, pero nos vamos tranquilos porque dejamos todo en la cancha”, aseveró el capitán y referente Yoshimar Yotún tras el duelo ante la Celeste.

Por su lado, Paraguay logró algo histórico: empató 0-0 ante Ecuador y se metió en la próxima Copa del Mundo, algo que no conseguía desde 2010. Tras este hito histórico, el gobierno declaró feriado el viernes pasado. El técnico argentino Gustavo Alfaro, en una emotiva conferencia de prensa tras la clasificación, aseguró: “Cuando nosotros tomamos este desafío, estábamos convencidos de que esto lo podíamos lograr. Al Mundial no quiero ir a participar, quiero ir a competir por lo máximo".

La probable formación de Perú vs. Paraguay, por las Eliminatorias

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Sergio Peña; Andy Polo, Luis Ramos, Kenji Cabrera. DT: Óscar Ibáñez.

Paraguay: Roberto Fernández; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Diego Gómez, Andrés Cubas, Matías Galarza, Miguel Almirón; Alejandro Romero, Antonio Sanabria. DT: Gustavo Alfaro.

Árbitro: Nicolás Ramírez (ARG)

VAR: Hernán Mastrangelo (ARG)

Estadio: Nacional del Perú

Hora: 20.30

TV: TyC Sports Play

Paraguay Perú Eliminatorias
Noticias relacionadas
se vienen los cuartos de final de la copa sudamericana: dias y horarios de los cruces

Se vienen los cuartos de final de la Copa Sudamericana: días y horarios de los cruces

copa libertadores: cronograma y horarios de los cuartos de final

Copa Libertadores: cronograma y horarios de los cuartos de final

hernandez y spajic convocados a la preseleccion argentina u17

Hernández y Spajic convocados a la Preselección Argentina U17

AFoto: Gentileza/Martín Peregorgentina está cerca de sumar una franquicia del Litoral al Súper Rugby Américas.

Argentina está cerca de sumar una franquicia del Litoral al Súper Rugby Américas

Lo último

Final provincial de Tiro con Arco rumbo a los Juegos Nacionales Evita 2025

Final provincial de Tiro con Arco rumbo a los Juegos Nacionales Evita 2025

Qué medios de pago tienen los santafesinos para usar los colectivos

Qué medios de pago tienen los santafesinos para usar los colectivos

Unión tiene a uno de los dos mejores asistidores del Torneo Clausura

Unión tiene a uno de los dos mejores asistidores del Torneo Clausura

Último Momento
Final provincial de Tiro con Arco rumbo a los Juegos Nacionales Evita 2025

Final provincial de Tiro con Arco rumbo a los Juegos Nacionales Evita 2025

Qué medios de pago tienen los santafesinos para usar los colectivos

Qué medios de pago tienen los santafesinos para usar los colectivos

Unión tiene a uno de los dos mejores asistidores del Torneo Clausura

Unión tiene a uno de los dos mejores asistidores del Torneo Clausura

Qué les queda a Colón y sus rivales en la pelea por no descender

Qué les queda a Colón y sus rivales en la pelea por no descender

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Ovación
Qué les queda a Colón y sus rivales en la pelea por no descender

Qué les queda a Colón y sus rivales en la pelea por no descender

Sin Messi, la Selección Argentina cierra las Eliminatorias visitando a Ecuador

Sin Messi, la Selección Argentina cierra las Eliminatorias visitando a Ecuador

Regatas Santa Fe prepara su Asamblea General Ordinaria

Regatas Santa Fe prepara su Asamblea General Ordinaria

Final provincial de Tiro con Arco rumbo a los Juegos Nacionales Evita 2025

Final provincial de Tiro con Arco rumbo a los Juegos Nacionales Evita 2025

Jadar 2025: el remo ya se instaló en la laguna Setúbal

Jadar 2025: el remo ya se instaló en la laguna Setúbal

Policiales
Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional