En un partido con nada en juego, Paraguay visita a Perú Paraguay, clasificado al Mundial, visitará a Perú, quien ya no tiene ninguna chance de acceder al Repechaje 9 de septiembre 2025 · 09:25hs

Paraguay, ya clasificada al Mundial visita a Perú.

Perú jugará ante Paraguay en el Estadio Nacional del Perú a partir de las 20.30, por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. La Bicolor viene de ser goleada por Uruguay y ni siquiera tiene chances de jugar el repechaje, mientras que la Albirroja de Gustavo Alfaro empató con Ecuador y se metió en la Copa del Mundo tras 16 años de espera.

Cómo llegan Perú y Paraguay al duelo de las Eliminatorias Perú viene de ser goleado por Uruguay y se quedó sin ninguna posibilidad de estar presente en el próximo Mundial, ni siquiera a través del repechaje. La Bicolor suma solo 12 puntos y ganó apenas 1 de los últimos 8 jugados. “Hay que seguir trabajando. Nos vamos tristes porque no pudimos darle al pueblo peruano lo que tanto queríamos, pero nos vamos tranquilos porque dejamos todo en la cancha”, aseveró el capitán y referente Yoshimar Yotún tras el duelo ante la Celeste.

Por su lado, Paraguay logró algo histórico: empató 0-0 ante Ecuador y se metió en la próxima Copa del Mundo, algo que no conseguía desde 2010. Tras este hito histórico, el gobierno declaró feriado el viernes pasado. El técnico argentino Gustavo Alfaro, en una emotiva conferencia de prensa tras la clasificación, aseguró: “Cuando nosotros tomamos este desafío, estábamos convencidos de que esto lo podíamos lograr. Al Mundial no quiero ir a participar, quiero ir a competir por lo máximo". La probable formación de Perú vs. Paraguay, por las Eliminatorias Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Sergio Peña; Andy Polo, Luis Ramos, Kenji Cabrera. DT: Óscar Ibáñez. Paraguay: Roberto Fernández; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Diego Gómez, Andrés Cubas, Matías Galarza, Miguel Almirón; Alejandro Romero, Antonio Sanabria. DT: Gustavo Alfaro. Árbitro: Nicolás Ramírez (ARG) VAR: Hernán Mastrangelo (ARG) Estadio: Nacional del Perú Hora: 20.30 TV: TyC Sports Play