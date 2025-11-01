Uno Santa Fe | Ovación | Barracas Central

En un polémico partido, Barracas Central venció a Argentinos Juniors

La victoria de Barracas Central 2-0 ante Argentinos Juniors dejó un par de polémicas en donde terminó favorecido el Guapo

1 de noviembre 2025 · 21:15hs
Barracas Central venció por 2-0 a Argentinos Juniors por la fecha 14 del torneo Clausura de la Liga Profesional, en un encuentro en el que el Guapo jugó con un hombre de más desde los 25 minutos por la expulsión de Claudio Bravo.

El defensor puso la plancha al ir a disputar la pelota con Siro Rosane y el árbitro Merlos le mostró en primera instancia la amarilla, pero Diego Ceballos lo llamó del VAR y cambió su decisión: expulsión.

La curiosidad se dio cuando Merlos, luego de la revisión de la jugada en el VAR, intentó explicar qué observó en la pantalla. El árbitro se refirió a la patada de Bravo y en el momento de contar a quién le había pegado el futbolista de Argentinos, aseguró que fue al "jugador número blanco".

Lo llamativo es que no es la primera vez que Merlos tiene un error al intentar explicarle al público su decisión tras revisar la jugada en el VAR, algo que comenzó en este torneo Clausura.

Y, curiosamente, usó la misma frase "jugador número blanco" en una expulsión en el encuentro que disputaron Newell's y Central Córdoba en Rosario.

La otra gran polémica del encuentro se dio en el área de Barracas Central cuando Emiliano Viveros cayó en el área luego de un toque de Rosané, que pareció penal.

Merlos no lo consideró, el VAR conducido por Ceballos en esta oportunidad no lo llamó al árbitro y quien terminó expulsado por la protesta fue Nicolás Diez, entrenador de Argentinos Juniors.

