En Uruguay, rendidos a los pies de Marcelo Estigarribia

Cuando las redes sociales de Deportivo Maldonado de Uruguay anunciaron el equipo para enfrentar a Peñarol, Francisco Palladino tenía una sorpresa: el paraguayo Marcelo Estigarribia iba a ser titular.

Pocos sabían del vínculo contractual del lateral izquierdo de 32 años con el club fernandino. Su ficha pertenece al grupo inversor que está a cargo de la Sociedad Anónima Deportiva y tras culminar su contrato en Colón de Santa Fe, aceptó la propuesta de jugar en Uruguay.

Llegó hace 10 días a Punta del Este (Uruguay), donde cuarentena mediante se instaló junto a su familia. Lo sumaron al grupo de WhatsApp del plantel fernandino y comenzó a ponerse a punto bajo las órdenes del cuerpo técnico. El lunes se realizó el hisopado que le dio negativo y el martes tuvo su primer y único entrenamiento con sus nuevos compañeros del “Depor”.

Palladino no dudó y lo mandó a la cancha nada menos que frente a Peñarol. Y el paraguayo no defraudó. Físicamente impecable, pero falto de fútbol ya que su último partido oficial había sido el 9 de marzo jugando para el Sabalero frente a Talleres de Córdoba por la Superliga Argentina, Estigarribia promete ser una de las grandes atracciones del Torneo Apertura 2020.

image.png Estigarribia la rompió en el triunfo de Maldonado ante Peñarol por el Torneo de Uruguay.

Surgido en Cerro Porteño y con pasaje por el Le Mans de Francia, Newell´s Old Boys de Rosario, Juventus de Turín, Sampdoria, Chievo Verona y Atalanta de Italia y Jaguares de Chiapas de México, Estigarribia se embarcó en una nueva aventura: el fútbol uruguayo. “Estoy muy contento porque primero que nada volví a jugar después de más de cinco meses y además, Deportivo Maldonado me abrió las puertas de par en par, el grupo me recibió notable y apenas pude tener un solo entrenamiento, pero por suerte pude jugar. Me sentí bien en lo físico, pero futbolísticamente se que puedo dar mucho más y ese es mi objetivo”, le contó a Ovación tras el triunfo de Deportivo Maldonado 2-0 frente a Peñarol.

image.png

“Es un proyecto muy serio y luego de hablar con los dirigentes y conversarlo con mi familia, no lo pensé más. El cuerpo técnico me recibió notable y agradezco la confianza del entrenador que con un solo entrenamiento con el plantel ya me puso de titular”, agregó el paraguayo.

Una sola práctica le alcanzó para demostrar lo suyo y toda la calidad que lo llevó a grandes equipos de Europa, ahora está a disposición de Francisco Palladino en el “Depor”: “El club quiere seguir creciendo, hay muchos jugadores jóvenes y capacitados para llevar adelante este proyecto y yo vengo con mucha humildad a aportar mi granito de arena”.

Fuente: Ovación Digital