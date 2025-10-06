Uno Santa Fe | Ovación | Maradona

Subastarán objetos personales y camisetas históricas de Maradona

La casa Matchday Football Auctions organizará una subasta online donde se pondrán a la venta más de 20 artículos usados por Diego Maradona

6 de octubre 2025 · 19:50hs
Cinco años después de su partida, Diego Maradona continúa despertando pasión, nostalgia y admiración en todo el mundo. Su legado, lejos de desvanecerse, sigue generando emoción entre los fanáticos que ven en cada uno de sus objetos una parte viva de la historia del fútbol.

Ahora, una nueva oportunidad permitirá a los admiradores del 10 acercarse al mito: la casa Matchday Football Auctions subastará una colección exclusiva de artículos personales y camisetas históricas utilizadas por el ídolo argentino.

El evento se desarrollará de manera online entre el 28 de octubre y el 28 de noviembre, con una duración total de 30 días.

Serán más de veinte piezas únicas, entre las que destacan camisetas de sus etapas en Argentinos Juniors, Boca Juniors, Napoli y Barcelona, además de objetos icónicos como los aros que usó en su partido de despedida y una placa conmemorativa del campeonato de 1981 obtenido con el Xeneize. Cada ítem representa un fragmento de la vida y carrera de quien transformó el fútbol en arte.

La joya indiscutida de la subasta será la camiseta que Maradona vistió en la final de la Copa del Rey de 1984 entre el Barcelona y el Athletic Club de Bilbao, recordada por el violento episodio conocido como “La Batalla del Bernabéu”.

Aquella noche, Diego se reencontró con Andoni Goikoetxea, el defensor que un año antes lo había fracturado, y el enfrentamiento derivó en una trifulca masiva que marcó el final de su etapa en el club catalán. “Todos fuimos de frente”, recordaría años después el propio Diego sobre aquel momento que quedó grabado en la memoria del fútbol.

Según detalló la casa de subastas, la prenda conserva las huellas de esa batalla futbolística: presenta roturas en el cuello, un corte horizontal por forcejeo y desgarros en la tela, signos que certifican su autenticidad.

La historia detrás de la camiseta también es singular: fue recogida por una lavandera del Barcelona, quien la conservó como recuerdo y años más tarde la obsequió al padre del actual propietario. La pieza permaneció en esa familia durante cuatro décadas, hasta ahora, cuando se decidió ponerla en venta.

La colección incluirá además artículos personales como los pendientes usados por Maradona en su despedida en La Bombonera, evocando su inmortal frase: “Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha”. Mientras tanto, su camiseta del Mundial de México 86, vendida en 8 millones de dólares, sigue ostentando el récord de la prenda deportiva más cara de la historia.

Esta nueva subasta promete reavivar la llama del mito, demostrando una vez más que el legado del “Barrilete Cósmico” sigue tan vivo como su eterna magia dentro de una cancha.

