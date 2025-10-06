Diego Armando Díaz encendió las alarmas en Unión: ¿qué le ocurrió?

Diego Armando Díaz estuvo internado el fin de semana y generó una gran preocupación en Unión. Qué fue lo que le ocurrió al delantero tatengue.

El fin de semana de Unión se vio sacudida por un episodio que encendió las alarmas en el plantel. Diego Armando Díaz, delantero que había sumado minutos en la caída ante Aldosivi en el 15 de Abril, se descompensó durante el entrenamiento y sufrió un desmayo que obligó a su internación preventiva. El jugador pasó la noche (sábado) en observación y, tras los estudios iniciales que no arrojaron complicaciones, recibió el alta médica.

Aunque los primeros análisis fueron tranquilizadores, los médicos rojiblancos resolvieron continuar con una serie de controles durante la semana para descartar cualquier inconveniente mayor.

En ese contexto, todo indica que Díaz no será parte del viaje a Santiago del Estero, donde Unión se medirá el viernes a las 16.45 frente a Central Córdoba por la 12ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Más allá del susto, el caso de Díaz también invita a repasar su recorrido en la temporada. En la Copa Sudamericana disputó cinco encuentros, siempre ingresando desde el banco de suplentes, y logró convertir un gol. En la Copa Argentina 2025 tuvo participación en un partido, también como relevo. En el Torneo Apertura completó seis presencias, nuevamente todas como suplente, con un tanto convertido. Y en lo que va del Clausura acumula cinco apariciones, siempre entrando en los segundos tiempos, aunque sin poder marcar.

Otra baja de peso para el Unión de Madelón

Este presente refleja el rol que viene teniendo en el equipo: un delantero utilizado como variante desde el banco, que aporta frescura y movilidad en los tramos finales de los partidos. Ahora, su situación médica abre un interrogante de cara a la continuidad inmediata y genera atención especial en el cuerpo técnico, que aguarda su evolución.

El panorama de Unión se completa con otros jugadores entre algodones. Marcelo Estigarribia arrastra una sinovitis en una rodilla y sigue sin poder entrenar con normalidad, mientras que Mateo Del Blanco terminó con un dolor fuerte en un tobillo tras el choque con Aldosivi y será evaluado día a día.

Con este escenario, el Tate no solo piensa en recuperarse futbolísticamente en la tabla, sino también en recomponer físicamente a un plantel que llega golpeado a un tramo decisivo de la temporada.