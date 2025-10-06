Uno Santa Fe | Policiales | narcotraficante

Se entregó un dominicano de 18 años, sobrino de dos narcotraficantes condenados de la banda Los Monos

Se presentó voluntariamente ante la Policía Federal al enterarse de que estaba en la lista de prófugos tras el megaoperativo antidrogas realizado la semana pasada en Rosario y Villa Gobernador Gálvez. Es familiar directo de dos figuras clave de la organización criminal.

Juan Trento

6 de octubre 2025 · 20:12hs
La ola de más de 100 allanamientos ejecutados por la División Antidrogas Rosario de la Policía Federal Argentina (PFA) en la última semana sigue arrojando resultados, incluyendo la entrega de prófugos. Este fin de semana, un joven dominicano de 18 años se presentó espontáneamente en la sede de la PFA al descubrir que era buscado por la Justicia.

El muchacho quedó aprehendido e identificado. Es sobrino de dos conocidos integrantes de la banda de "Los Monos": Otniel de León Almonte, apodado "Dominicano", y Darwin de León Almonte, quien ya cumple una condena por microtráfico de estupefacientes.

Vínculos con la cúpula criminal

El tío del joven, Otniel de León Almonte, es una figura de alto perfil dentro de la organización, cumpliendo actualmente condenas significativas: 22 años de prisión por el asesinato del policía Cristian Ezequiel Ibarra en 2019, y 18 años por el ataque al Casino City Center en 2020, que resultó en la muerte de un gerente bancario.

El joven, oriundo de República Dominicana, fue puesto a disposición de la Justicia Federal por infracción a la Ley Nacional de Drogas (N° 23.737) y por el delito de asociación ilícita.

Consecuencia directa del megaoperativo

La presentación espontánea del sobrino de "Los Monos" es una consecuencia directa de los 110 allanamientos realizados a principios de la semana pasada en Villa Gobernador Gálvez y Rosario.

Dichos procedimientos, cuyo objetivo es la desarticulación total y absoluta de las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, ya habían dejado un saldo de 25 personas detenidas. Entre los aprehendidos se encuentran líderes de barras bravas con vínculos con la organización: Alejandro “Zapa” Vallejos (jefe de la barra de Newell’s Old Boys) y José “Yiyo” Medrano (líder de la barra del Club Coronel Aguirre y empleado municipal de Villa Gobernador Gálvez). Durante los allanamientos se secuestró un arsenal de armas de fuego, estupefacientes y grandes sumas de dinero.

Más prófugos entregados

El joven de 18 años no fue el único en entregarse a raíz de la presión del operativo. En el transcurso de la semana, cuatro personas más (una mujer y tres hombres) se presentaron ante las autoridades, imputadas por comercialización y distribución de cocaína.

En cuanto a la situación procesal del joven dominicano, los fiscales provinciales Pablo Soccas (Unidad de Violencia Altamente Lesiva) y Brenda Debiasi (Equipo de Microtráfico), junto a los fiscales federales Franco Carbone y Matías Scilabra (Procunar), ordenaron que permanezca detenido. Su situación legal será resuelta a partir de este lunes 6 de octubre.

