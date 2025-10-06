"La construcción del milagro": Javier Milei presenta su último libro con un show

El presidente presenta este lunes su nueva publicación, en medio del escándalo por Espert. Milei cantará con "La Banda Presidencial" e ingresará al Movistar Arena con "Las Fuerzas del Cielo"

En medio de la crisis económica y política que envuelve al gobierno de La Libertad Avanza, el presidente Javier Milei presenta su nuevo libro: “La construcción del milagro”. La presentación es en el Movistar Arena , con un acto gratuito abierto al público.

El título de la obra hace referencia al proyecto político y económico que Milei busca consolidar desde su llegada al poder. El libro verá la luz en un contexto clave: el oficialismo enfrentará el próximo 27 de octubre una elección decisiva, con el desafío de mejorar su desempeño tras el duro golpe recibido en las legislativas bonaerenses y envuelto en el escándalo de José Luis Espert.

En el mismo escenario, brindará un show cantando junto al grupo “La Banda Presidencial”, con quienes que recreará el hit Panic Show de La Renga, con el que el libertario se identifica, entre otros temas. Como broche final de la presentación, Milei volverá a dirigirse con un discurso a los miles de militantes que lo escucharán in situ y a los que seguirán la transmisión del acto.

Además, ingresará escoltado de “Las Fuerzas del Cielo”, la agrupación militante que apoya el gobierno libertario.

El presidente realizó una transmisión en vivo, breve, a través de la red social Instagram desde el estadio Movistar Arena donde esta noche cantará junto al grupo “La Banda Presidencial”, en un espectáculo montado para la presentación de su último libro.

Milei se mostró en el escenario junto a Lilia Lemoine, diputada nacional de La Libertad Avanza y una militante. Allí entonaron un jingle con una melodía de Charly García, pero modificando la letra. “Soy un liberal, no me podés pisar porque soy capitalista”, cantaron, ante casi 10 mil personas que estaban mirando el contenido por la cuenta del jefe de Estado.

El nuevo libro de Javier Milei

La editorial que publicará la obra es Hojas del Sur, sello que forma parte del equipo organizador de "La Derecha Fest" en Buenos Aires, luego de haberse involucrado en el evento realizado en Córdoba. En el catálogo de la editorial aparecen varios autores referenciados con la ideología libertaria, como Nicolás Marquez, Agustín Laje, Diego Recalde o Marcelo Duclós.

El cambio se produce luego de que la editorial Planeta debiera retirar ejemplares del mercado debido a que en la edición española de “El camino del libertario” se incluyeran datos biográficos falsos del presidente.

Antecedentes editoriales de Javier Milei

No es la primera vez que Milei recurre a la publicación de un libro en el marco electoral. Antes de su desembarco en la política había editado títulos de corte económico y filosófico, como El camino del libertario, con los que cimentó su perfil público.

Con “La construcción del milagro”, el presidente apuesta a darle un marco teórico y comunicacional a su proyecto en un momento de máxima tensión política y social.