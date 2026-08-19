Robaron un caniche de 14 años en El Pozo: las cámaras registraron el momento y lograron encontrarlo

Teddy había sido sustraído durante la noche mientras su dueño sacaba a pasear a sus perros. Las cámaras registraron el momento del robo y, tras varias horas de recorridas y averiguaciones, el animal fue encontrado y regresó con su familia.

Robo de caniche: Teddy, un caniche de 14 años, fue robado en barrio El Pozo, Santa Fe.

El robo de un caniche de 14 años generó una intensa búsqueda en barrio El Pozo , en la ciudad de Santa Fe, que terminó con un final feliz: Teddy fue recuperado y regresó a su hogar después de pasar varias horas lejos de su familia.

El episodio ocurrió durante la noche del lunes, cuando su dueño, un hombre de 65 años, salió como todos los días a la calle para que sus dos perros, Teddy y Keila, hicieran sus necesidades.

Mientras esperaba que regresaran, escuchó un ladrido y pensó que uno de los animales podía estar siendo atacado. Sin embargo, poco después Keila volvió sola. Teddy había desaparecido.

El momento del robo quedó registrado

Las cámaras de videovigilancia de la zona permitieron reconstruir parte de lo ocurrido. En las imágenes se observa cómo una persona toma al caniche, que incluso emite un grito ante la maniobra, y luego le retira el chaleco que llevaba puesto antes de trasladarlo hacia la zona del terraplén.

Una vecina también aportó información clave. Según relató el propietario, había observado cómo se llevaban al animal dentro de una bolsa y señaló que la persona que lo tomó se dirigió hacia el sector del terraplén.

El dueño salió inmediatamente en su búsqueda. Durante el recorrido llegó a divisar a una persona que llevaba una bolsa al hombro por la ciclovía y decidió seguirla.

“Me fui corriendo y veo que pasa por la ciclovía un hombre con una bolsa al hombro. Cuando lo alcancé le manoteé la bolsa y me encuentro con que es una mujer”, relató posteriormente.

Sin embargo, Teddy ya no estaba allí y la búsqueda continuó durante varias horas.

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Una búsqueda que se extendió por distintos sectores

Luego de realizar la denuncia, efectivos de la Comisaría 25ª comenzaron las tareas investigativas y coordinaron distintas acciones con personal de la Subcomisaría 6ª.

Los procedimientos incluyeron recorridas por barrio El Pozo, averiguaciones entre vecinos, entrevistas puerta a puerta y la búsqueda en distintos sectores y asentamientos ubicados detrás del terraplén y en inmediaciones de la ruta nacional 168.

El propietario también se sumó al operativo y recorrió junto a los policías distintos lugares donde podía encontrarse el animal.

Durante la mañana siguiente, la búsqueda se intensificó. Cerca de las 8, el hombre regresó a la Comisaría 25ª y, acompañado por efectivos policiales y dos móviles, volvió a recorrer los asentamientos ubicados a la vera de la ruta 168, en dirección a La Guardia.

Los policías y los vecinos colaboraron con las averiguaciones y llamaban al animal por su nombre, aunque durante varias horas no hubo novedades sobre su paradero.

“Gracias a Dios tuve la suerte de encontrarme con esta gente”, destacó el dueño al valorar el acompañamiento recibido durante el operativo.

El inesperado regreso de Teddy

Cuando la búsqueda todavía continuaba, cerca de las 11 de la mañana, una mujer llegó hasta la vivienda de la familia.

El propietario explicó que no había podido reconocerla durante la noche porque llevaba mucha ropa y estaba completamente cubierta. Esta vez, la mujer le contó que era la misma persona con la que se había cruzado horas antes.

Según su relato, durante la mañana había encontrado a Teddy mientras caminaba y decidió llevarlo nuevamente hasta la casa de su dueño. El animal habría sido arrojado en algún sector del camino después de haber sido sustraído.

De esta manera, después de una noche de incertidumbre y una extensa búsqueda, el caniche finalmente volvió con su familia.

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El reencuentro con su familia

Teddy regresó a su casa visiblemente afectado por lo ocurrido. Se encontraba decaído y pasó buena parte del día durmiendo.

Al reencontrarse con Keila, su compañera, ambos permanecieron juntos y descansaron durante varias horas.

Más tarde llegaron las nietas del propietario. Fue entonces cuando Teddy dio la señal que todos esperaban: comenzó a mover la cola.

“Volvió a revivir porque empezó a mover la colita y encontró que volvió con su gente”, contó emocionado su dueño.

La investigación continúa para determinar las circunstancias del robo y establecer responsabilidades. Mientras tanto, Teddy volvió a su hogar sano y salvo, después de una noche de búsqueda en la que la intervención policial y la colaboración de vecinos fueron fundamentales para lograr el reencuentro con su familia.