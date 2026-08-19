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Vargas, entre la incertidumbre y la preocupación: Unión espera respuestas por su rodilla

El lateral de Unión se realizó una resonancia y los primeros resultados encendieron las alarmas por una posible lesión ligamentaria.

Ovación

Por Ovación

19 de agosto 2026 · 20:04hs
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Vargas, entre la incertidumbre y la preocupación: Unión espera respuestas por su rodilla

La preocupación crece en Unión por la situación de Lautaro Vargas, quien podría haber sufrido una lesión ligamentaria en la rodilla izquierda durante el partido ante San Lorenzo. El lateral se realizó una resonancia magnética después del encuentro y los primeros resultados plantearon la posibilidad de una rotura de ligamentos cruzados. Sin embargo, todavía faltan estudios para confirmar el diagnóstico y también que el club lo haga oficial.

LEER MAS: Unión analiza dónde reforzarse si se confirma la lesión de Lautaro Vargas

Vargas, entre la cautela y la preocupación

El último compromiso ante San Lorenzo dejó varias bajas para el equipo dirigido por Leonardo Madelón. Ignacio Malcorra, Lautaro Vargas y Joaquín Mosqueira terminaron con distintas molestias y lesiones, según informó oficialmente el club.

En el caso de Vargas, el parte médico inicial indicó que el futbolista sufrió un esguince severo de rodilla izquierda. Sin embargo, la evolución posterior generó preocupación dentro del cuerpo técnico y la dirigencia, ya que los estudios realizados después del encuentro mostraron indicios compatibles con una posible lesión de ligamentos cruzados.

Según pudo conocerse, el lateral fue sometido a una resonancia magnética, pero la zona continúa inflamada. Por ese motivo, deberá realizarse nuevos estudios durante los próximos días para determinar con precisión el alcance de la lesión.

Desde Unión mantienen cautela y todavía no confirmaron oficialmente que se trate de una rotura ligamentaria. El club espera contar con un diagnóstico definitivo antes de emitir un nuevo parte médico.

En caso de confirmarse una lesión de gravedad, el panorama para Vargas sería complejo. Una rotura de ligamentos cruzados puede demandar entre seis y ocho meses de recuperación, por lo que el lateral quedaría fuera de competencia durante un extenso período.

Unión Lautaro Vargas rodilla lesión
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